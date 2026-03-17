'Pipo', hijo de Felipe Massa, sigue sus pasos en los circuitos: "De mi padre he aprendido que nunca hay que rendirse"

Felipe Massa lleva la competición en el ADN. Porque el tiempo no es capaz de borrar lo que es: una absoluta leyenda de la Fórmula 1. Este 2026 se cumplen 9 años de su retirada de 'El Gran Circo', pero el expiloto de Ferrari sigue estrictamente vinculado a las carreras. Aparte de la pasión que aún siente, hay algo más fuerte que lo ata a ellas: la sangre. Su hijo Pipo heredó el hambre por competir y ahora el 11 veces vencedor de un Gran Premio le acompaña por los circuitos del mundo para ejercer de mentor y, sobretodo, de padre.

Padre e hijo atendieron a SPORT durante el fin de semana de carreras en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en el marco de las GT Winter Series. El heredero del legado Massa aterrizaba en el trazado catalán para competir junto al AF Motorsport en un Porsche 992 GT3 Cup, en la categoría Cup 2, donde el sábado, pese a las difíciles condiciones meteorológicas, consiguió llevarse una victoria.

"Es la mejor sensación del mundo, ¿sabes? Corro para sentir eso", comenzaba diciendo el jovencísimo piloto, nacido el 30 de noviembre de 2009. "Si la tienes, significa que lo estás haciendo bien. Así que creo que fue una carrera muy buena, una carrera muy dura también bajo la lluvia, con condiciones impredecibles. Pero creo que fue un gran aprendizaje para mí", expresaba.

Pipo Masa se llevó la primera victoria en la categoría Cup 2 de las GT Winter Series / Circuit de Barcelona-Catalunya

Y el domingo era el turno para compartir coche con su padre en la última carrera del fin de semana. Y no solo con su progenitor, sino con un subcampeón de Fórmula 1. Algo de lo que muy pocos pilotos pueden presumir. "Estamos aquí por mi hijo, para que él pueda tener experiencia", comenzaba diciendo Felipe en la charla con este diario.

A ningún presente se le escapó la sonrisa en su rostro. El orgullo de poder subirse al coche junto a su único hijo en tan solo unas horas. El paso hacia atrás cada vez que Pipo hablaba, entregándole todo el protagonismo sólo a él. "Es una buena experiencia, pero también es divertido para ambos", comentaba el brasileño.

Cuando Pipo le pidió empezar en el karting, Felipe tuvo claro que lo apoyaría hasta el fin del mundo. En 2025, el jovencísimo piloto debutó dentro de la Copa São Paulo de Kart, en la categoría Pro 500, donde compitió formando equipo con su padre. En aquella participación lograron la pole position y se llevaron la victoria en la prueba. Y este año, llegó la oportunidad de debutar en coches. "Encontramos la Porsche Cup Brasil, y está disfrutando mucho. Ama las carreras. Y estamos aquí para ayudarlo. Es un placer estar juntos", celebraba Massa.

Pipo, a sus 16 años, muestra una madurez tan solo comparable a quien ha conocido desde bien pequeño lo que son las carreras. Se siente agradecido de poder tener la oportunidad de correr junto a su padre. "Es una sensación de gran gratitud y una experiencia única. Solo quiero darle las gracias también por ayudarme y hacer todo conmigo", explica.

Todavía tiene mucho por aprender y para entender, pero tiene una buena calidad... es muy bueno Felipe Massa — Expiloto de Fórmula 1

El joven sueña con convertirse en piloto del FIA World Endurance Championship o del IMSA. Y en el camino, tiene el mejor ejemplo como referencia, nada más y nada menos que un subcampeón de Fórmula 1. "De mi padre he aprendido que nunca hay que rendirse, pero también me ha trasladado toda su experiencia. Esto me está sirviendo ahora que compito, porque él me lo cuenta todo", apunta a SPORT.

En pista, lo tiene claro: "mi punto fuerte es mantener la calma y centrarme en la carrera, en lo que tengo que hacer". Una mente fría que le ayuda a ir cada vez más deprisa en pista. "La primera práctica fue muy interesante. Yo di unos 5 o 6 giros y después me detuve. Él se subió al coche y fue medio segundo más rápido que yo. Así que espero tal vez ser un segundo más rápido que él. Pero eso muestra que está aprendiendo rápido. Todavía tiene mucho por aprender y para entender, pero tiene una buena calidad. Es muy bueno", sentenció Felipe.