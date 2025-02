David Soria no se corta con Pellegrini: "Por su culpa tenemos esta fama"

David Soria, portero del Getafe, después de la derrota en el encuentro de la jornada 24 por 1-2 ante el Betis, quiso dedicarle unas palabras al entrenador verdiblanco, Manuel Pellegrini. El jugador español tachó de hipócrita al chileno debido a que el equipo que dirige ganó con un fútbol que siempre critica cuando lo practica el Getafe.

El encuentro entre los 2 equipos acabó con una gran perdida de tiempo del Real Betis y con dos expulsiones en tiempo añadido de Antony, que se pierde el partido contra el Real Madrid, y de Domingos Duarte. El guardameta al acabar el encuentro no estaba muy conforme con lo sucedido y quiso dar su opinión:

"No hemos entrado en su juego. No hemos sabido interpretar bien el partido bien desde el principio. Ellos han hecho lo contrario a lo que va predicando su entrenador, que va diciendo que es un amante del fútbol, que no pierden tiempo y que cada vez que jugamos contra ellos a nosotros nos mata. Yo me imagino que hoy no estará contento con el partido de su equipo. Creo que se han jugado tres minutos de los seis u ocho que ha añadido. Pues que predique con el ejemplo. Luego por culpa de esta gente, tenemos la mala fama nosotros y los demás salen indemnes", dijo a Movistar Plus.

Pesa a la crítica al entrenador chileno, Soria hizo autocrítica y reconoció que su equipo no hizo un buen partido porque no supo interpretarlo y destacó que el Betis lanzó a sus jugadores muy bien hacia arriba. "Nosotros tuvimos el equipo muy largo. El primer gol nos ha hecho mucho daño. Nos hemos venido mentalmente muy abajo y eso nos ha afectado. El penalti nos ha matado, nos hemos acercado con el 1-2, hemos intentado empatar, pero no hemos podido", señaló.

"Seguimos en la misma línea de trabajo, de humildad, de trabajo, de humildad y de competir. Hoy no ha sido nuestro día, no hemos estado acertados. Nos han complicado mucho la vida, han planteado bien el partido. Han pegado mucho hacia delante, eso con lo que nos matan a nosotros mucho. Cabeza arriba y ahora tenemos un derbi", concluyó David Soria a sus declaraciones.

Con esta derrota liguera, el Getafe pierde el invicto en la competición doméstica, con un balance de cuatro victorias, dos empates y la derrota de este fin de semana ante los verdiblancos. El conjunto azulón ya mira hacia el siguiente partido frente al Leganés, un derbi que viene marcado por la lucha del Getafe para entrar a Europa, a tan solo 5 puntos, y la persistencia del equipo pepinero para evitar el descenso, a tan solo 1 punto.