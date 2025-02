Tebas: "Empiezo a sentir vergüenza como madridista"

Javier Tebas vuelve a la carga contra el Real Madrid. El presidente de LaLiga, que este fin de semana ha considerado en 'The Objective' que el club presidido por Florentino Pérez "está todo el día llorando", ha ido un paso más allá en los 'Desayunos Deportivos' de 'Europa Press' y ha asegurado que empieza a "sentir vergüenza de lo que he vivido como madridista" y de la "política de conspiración" que se ha convertido en el relato de la capital española.

"Cuando digo que el Madrid es un club llorón, a los datos objetivos me remito. Yo soy madridista hibernado, ya lo he dicho más de una vez. Se creen que hay una conspiración mundial contra el Real Madrid y que todo el mundo está en contra de sus proyectos. Es una manía persecutoria que no es verdad. Aquí se ha construido un relato que no es verdad. Es por lo que yo digo que es un club llorón. Florentino estuvo ocho meses en la junta directiva de la RFEF y no dijo nada del caso Negreira. No hicieron nada. Si ganan es gracias a ellos, pero si pierden es que hay una conspiración arbitral contra ellos. Empiezo a sentir vergüenza de lo que he vivido como madridista en esta época", declaró Tebas.

El arbitraje

Y añadió: "Ayer los jugadores se pusieron detrás de la pancarta de los árbitros porque lo piensas. Hay que preguntarle a Valverde qué pasó después de hablar de los árbitros y tener que rectificar en un tuit. No estoy dispuesto a hacer daño al fútbol. El día que los clubes me digan que me vaya a mi casa, pues me iré. Ahora tengo que defender a LaLiga. Lo que está pasando es un insulto al resto de los clubes”

Gran parte de su parlamento, además de la piratería, su otra gran preocupación, estuvo centrado en el arbitraje. “Todas las polémicas hacen daño a la competición. El VAR está para ayudar, pero ha sufrido una distorsión en todo este tiempo. Ahora no sabemos cuándo se usa el VAR y cuándo no. Lo que no podemos hacer es que cuando las cosas no funcionan es seguir igual. Hay que cambiar. Lo que he dicho al estamento arbitral es que no se puede seguir igual. Si lo hacemos, desde el VAR se pitará mejor”, argumentó

También fue preguntado por la acción del penalti no señalado a Las Palmas por fuera de juego, que tuvo que ser revisado en el VAR. “Hay un miedo a ver quién pita y quién asume la responsabilidad. Eso no quiere decir que haya conspiración. Hay que cambiar para ser mejores. No me corresponde cortar cabezas, pero si sigue el mismo equipo que no ve que hay que hacer cambios...”, dijo. Por último, también anunció que LaLiga ha denunciado al Real Madrid ante Competición por afirmar que la competición está adulterada. "Son palabras mayores, eso hace mucho daño", sentenció.

La economía culé y Dani Olmo

El presidente de LaLiga también se refirió a la situación financiera del FC Barcelona. “Vienen de unas pérdidas terribles. También ha tenido operaciones que no le han salidos como la venta de Barça Studios... Todos los equipos tienen sus preocupaciones”, expresó. Y se refirió al 'caso Olmo' de la siguiente manera: “En agosto esperaba que solucionase sus problemas, pero al final trataron hacerlo en tres días de prisa y corriente... Olmo firmó siendo consciente de que podría no jugar después de diciembre", sentenciando que "no debería acabar la Liga con el Barcelona”.

Sobre el 'caso Negreira' recordó que "en el ámbito deportivo, cuando se descubre, ya estaba prescrito; si pudiésemos sancionar, claro que lo haríamos: si no estuviese prescrito, el Barça estaría descendido”.