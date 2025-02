Tebas: "Olmo no debería acabar la Liga con el Barça"

Javier Tebas repartió contra Real Madrid y FC Barcelona en los 'Desayunos Deportivos' de 'Europa Press'. El presidente de LaLiga fue contundente con el club catalán y considera que Dani Olmo "no debería acabar la Liga con el Barça".

"En agosto esperaba que solucionase sus problemas, pero en los últimos tres días quisieron solucionar todo deprisa y corriendo y no pudieron. Olmo firmó siendo consciente de que podría no jugar después de diciembre. La sociedad que pagaba (los palcos VIP) no parecía solvente, todo fue al CSD y en 24 horas resolvió. Olmo no debería acabar LaLiga con el Barça", dijo el máximo mandatario de LaLiga.

Tebas también se refirió a la situación de la economía blaugrana con las siguientes palabras: "El Barça tiene que estar preocupado y ocupado con su situación económica. Vienen de pérdidas terribles y eso hay que recuperarlo. También ha tenido operaciones que no le han salido como la venta de Barça Studios... Todos los equipos tienen sus preocupaciones”.

Sobre el 'caso Negreira' recordó que "en el ámbito deportivo, cuando se descubre, ya estaba prescrito; si pudiésemos sancionar, claro que lo haríamos: si no estuviese prescrito, el Barça estaría descendido”.

El arbitraje en Las Palmas

También fue preguntado por la acción del penalti por mano de Eric Garcia no señalado a Las Palmas, debido a un fuera de juego previo. La acción tuvo que ser revisada por el VAR durante varios minutos, para la incomprensión de muchos. Si había posición irreglamentaria antes, no era necesario revisar el las manos en el área posteriormente.

A título personal, Tebas lanzó una reflexión sobre la situación que están viviendo los árbitros. “Hay un miedo a ver quién pita y quién asume la responsabilidad. Eso no quiere decir que haya conspiración. Hay que cambiar para ser mejores. No me corresponde cortar cabezas, pero si sigue el mismo equipo que no ve que hay que hacer cambios...”, dijo. Por último, también anunció que LaLiga ha denunciado al Real Madrid ante Competición por afirmar que la competición está adulterada. "Son palabras mayores, eso hace mucho daño", sentenció.