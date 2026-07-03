SELECCIÓN
Lamine Yamal: “No le tenemos miedo a nadie"
El futbolista del Barça se llevó su primer MVP en lo que va de Mundial y fue un incordio para Austria
Lamine Yamal, nombrado mejor jugador del partido en la victoria por 3-0 ante Austria en dieciseisavos de final del Mundial, afirmó que “no” le tienen “miedo a ninguna selección” y que le "da igual" que sea Croacia o Portugal el rival en octavos a la vez que sería “un honor” jugar contra Cristiano Ronaldo.
“El momento importante es ahora porque si pierdes te vas a casa. Ningún español quiere eso. Tenemos que seguir creciendo en todo, pero sabemos la calidad que tenemos y no le tenemos miedo a ninguna selección”, dijo en zona mixta.
El gran sueño
“El Mundial es lo más grande que hay en el fútbol, cada niño sueña con jugar al fútbol y solo pienso en cumplir mi sueño de ganar un Mundial con España”, completó. Un camino a ganar el Mundial que continuará el 6 de julio para España con los octavos de final contra el ganador del partido entre Portugal y Croacia.
“Me da igual, la verdad. Croacia o Portugal. Sería un honor jugar contra Cristiano, pero me da igual quién sea el rival” en octavos, comentó. Un Lamine Yamal que aseguró sentirse “poco a poco” como es él, tras la lesión con la que arrancó la concentración en el Mundial.
"Queríamos ir a Dallas"
“Muy contento por la clasificación del partido, que era lo más importante. Queríamos ir a Dallas para los octavos de final. Poco a poco me voy sintiendo como soy yo, con las carreras y los regates que necesito”, aseguró. “Ya estoy al 100 % y preparado para jugar lo que el míster quiera. Tengo que seguir cuidándome pero estoy al 100 %. Desde que salgo del hotel hasta que acaba el partido solo disfruto”, completó.
Se vivió un momento bonito cuando le mostraron una imagen de su hermana celebrando en la grada: “Me emociona ver a mi madre y a mi hermano viviendo la vida que siempre soñaron. Estoy enamorado de mi hermano pequeño, le quiero como un hijo''.
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