Marc Pubill se estrena en el Mundial y ya solo quedan siete españoles sin minutos

Marc Pubill ya sabe lo que es disputar un Mundial. El defensa del Atlético de Madrid ha debutado este jueves en el tiempo añadido de la goleada por 3-0 en los dieciseisavos de final frente a Austria, reemplazando a Aymeric Laporte. De esta forma, se ha convertido en el decimonoveno futbolista utilizado por Luis de la Fuente en el torneo.

Con el debut de Marc Pubill, España reduce a siete la lista de futbolistas de los 26 convocados por Luis de la Fuente que todavía no han disputado un solo minuto en el Mundial. Los futbolistas que siguen sin estrenarse son David Raya, Joan García, Eric García, Alejandro Grimaldo, Martín Zubimendi, Borja Iglesias y Víctor Muñoz.

Eric Garcia es uno de los siete jugadores que no ha debutado todavía / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La gestión de minutos ha estado muy condicionada por el desarrollo del torneo. El inesperado empate sin goles frente a Cabo Verde en el estreno obligó a España a afrontar con máxima exigencia los dos siguientes encuentros de la fase de grupos. A partir de ese momento, Luis de la Fuente apostó por mantener un bloque muy reconocible y apenas introdujo rotaciones, priorizando asegurar la clasificación y el liderato del grupo antes que repartir minutos entre todos los convocados.

Cada caso, una situación distinta

Raya y Joan García permanecen por detrás de un intocable Unai Simón; Eric Garcia no ha encontrado hueco por el gran nivel de Pau Cubarsí y Aymeric Laporte; Grimaldo sigue sin desplazar a Marc Cucurella en el lateral izquierdo; Zubimendi continúa a la sombra de Rodri; Borja Iglesias espera su oportunidad como referencia ofensiva; y Víctor Muñoz todavía no ha podido recuperarse plenamente de las molestias físicas con las que llegó a la concentración.

Pubill, por su parte, ya ha cumplido el sueño de debutar en una Copa del Mundo y abandona definitivamente la lista de inéditos de la selección española en el torneo.