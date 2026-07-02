Oyarzabal: "¿A quién prefiero? Me da igual, el que venga, iremos a por él"

El MVP fue para Lamine Yamal, pero Mikel Oyarzabal completó una de sus mejores actuaciones con la camiseta de la selección. El delantero de la Real Sociedad, candidato a la Bota de Oro del Mundial, anotó un doblete ante Austria para pasar a octavos de final, donde España espera a Portugal o Croacia.

¿Y a quién prefiere el delantero de la Roja? "Me da igual, tengo un amigo en cada equipo. Así que el que venga, iremos a por él", espetó el '21' en declaraciones a TVE tras el partido.

El doble goleador se mostró muy "feliz por ayudar al equipo y pasar una ronda más", pero pone el foco ya en la siguiente ronda: "Ahora toca descansar y a por la siguiente eliminatoria".

Sobre el duelo completado por la selección española, Oyarzabal lo definió como "un partido complicado": "Sabíamos que iba a ser difícil, Austria era una selección física, pero hemos tenido muy buen día y buen partido".

Quiso reivindicar también Oyarzabal el buen torneo que está cuajando España: "¿Nuestra mejor versión? Hemos hecho partidos buenos, momentos en los partidos, y estamos felices de pasar una ronda más y seguir".

En declaraciones posteriores en 'DAZN', el pichichi de la Roja insistió en que "el equipo lleva años dando motivos para confiar y para creer, por mucho que se tenga peor día el equipo siempre responde y compite. Nos salen días como el de hoy, pero hay que saber ganar partidos como el de Uruguay cuando las cosas no se hacen del todo bien".

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Preguntado por las comparaciones con Villa y por la lucha por la Bota de Oro, fue tajante: "Ya dije el otro día que ojalá no tuviese que meter más goles y las cosas saliesen bien para el equipo. Sería motivo de alegría igual. Si puedo ayudar de esa manera lo haré, si no, lo buscaré de otra manera".