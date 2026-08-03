Infantino, presidente de la FIFA, sobre su infancia: "Me hacían bullying porque era pelirrojo"

Gianni Infantino, nacido en 1970 en Brig, Suiza, ha explicado en numerosas ocasiones que su infancia estuvo condicionada por el acoso escolar. Hijo de inmigrantes italianos, asegura que se sintió "extranjero" en su propio país. Su pelo rojo, sus pecas y su mal dominio del alemán lo convirtieron en un blanco de burlas.

"Sé lo que significa ser discriminado, ser acosado como extranjero", afirmó el 18 de noviembre de 2022, recordando que en la escuela lo ridiculizaban "porque era pelirrojo, tenía pecas, era italiano y hablaba mal alemán".

Un origen humilde

Infantino creció en una familia modesta asentada en el cantón del Valais. Su padre trabajaba en trenes nocturnos y coches cama, mientras que su madre regentaba un quiosco de prensa en una estación.

Ese entorno ferroviario marcó su adolescencia y ha sido utilizado por el dirigente para construir una narrativa de ascenso social: la del hijo de inmigrantes que pasa de una vida sencilla a la cúpula del fútbol mundial.

El presidente de la FIFA ha convertido ese pasado en una pieza central de su identidad pública. Ha explicado que la victoria de Italia en el Mundial de 1982 reforzó su vínculo emocional con el fútbol y que el sentimiento de ser diferente marcó su sensibilidad ante la discriminación.

Sus palabras de 2022, asegura, no fueron improvisadas, sino la versión más explicita de una idea que ya había repetido: "de niño me sentí señalado por ser diferente".

La polémica rueda de prensa en Qatar

En la víspera del Mundial de Qatar, Infantino protagonizó un discurso de una hora que encendió la polémica internacional: "Hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador migrante."

Gianni Infantino, en un partido del Mundial / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Denunció la hipocresía de los países occidentales y recordó su propia experiencia de discriminación. También criticó artículos que describían a aficionados asiáticos como "falsos hinchas", calificándolos de racismo puro.

Defensa del trato a los trabajadores migrantes

Infantino defendió que la FIFA ha sido "una de las pocas organizaciones" que se ha preocupado por las condiciones laborales en Qatar y lamentó que "nadie reconozca el progreso" en materia de derechos de los trabajadores migrantes.

Sobre los derechos LGBTQ+, aseguró que las autoridades cataríes habían garantizado que "todo el mundo será bienvenido", pese a que la homosexualidad es ilegal en el país.

Las declaraciones del dirigente han generado críticas, especialmente cuando comparó el bullying por ser pelirrojo con discriminaciones mucho más violentas, como las que sufren las personas homosexuales en Qatar. "Era pelirrojo y lo sufrí", insistió, defendiendo que su pasado le permite comprender el dolor ajeno.