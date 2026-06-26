Atlético-PSG, diálogo abierto... con Julián Álvarez sobre la mesa

El Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain están condenados a entenderse este verano. El campeón de Europa pretende aligerar la plantilla de piezas, de algunos nombres que han sonado y otros que sonarán. Uno de ellos, conocidos por todos, es el de Kang-in Lee.

El surcoreano, en el Mundial con su selección, es objeto de deseo de Mateu Alemany, quien conoce muy bien al asiático de su etapa en Valencia. Sin embargo, los colchoneros no son los únicos candidatos en la carrera. Según ha podido saber SPORT, en Inglaterra e Italia hay clubes que están apretando las clavijas por él.

Los rojiblancos, no obstante, parten con ligera ventaja. Ya tienen el sí del futbolista y la relación con el PSG es fluida. Alemany y Luis Campos hablan el mismo idioma futbolístico y el negocio, pese a que están apareciendo terceras partes, tiene visos de concretarse.

Mateu Alemany, Director de Fútbol del atlético de Madrid / EFE

El diálogo entre madrileños y parisinos no se ciñe únicamente a Kang-in Lee. Como muchos de ustedes habrán adivinado, el nombre de Julián Álvarez también se ha puesto en varias ocasiones sobre la mesa. En un primer momento, se pretendía hacer una operación que englobara ambos traspasos, pero la negativa de la 'Araña' a vestir de 'rouge et bleu' supuso un obstáculo.

No de Julián, por el momento...

El delantero argentino dio un paso al frente al manifestar públicamente que quiere abandonar el Atlético de Madrid con un sueño... y, tal como avanzó SPORT, es el de fichar por el Barça. Ese es la única idea que baraja el atacante, por el momento, atlético. Julián sólo piensa en azulgrana y rechaza cualquier intercambio, por mucho que el PSG se haya interesado.

En París, esa negativa de la 'Araña' no ha modificado ningún plan: Julián nunca había sido prioritario. De hecho, el gran objetivo de Luis Campos cuando acelere la operación salida no será otro que el marfileño Yan Diomande, un futbolista muy del agrado de Luis Enrique.

Pero a nadie le amarga un dulce y la puerta del PSG para Julián no está completamente cerrada. En el Parque de los Príncipes sólo quieren futbolistas comprometidos al doscientos por cien, y una rectificación en privado del argentino podría suponer un giro diametral en la operación.

Al final, la sartén la tiene bien agarrada Mateu Alemany que es el que venderá, si finalmente así lo decide, a Julián Álvarez al mejor postor. El Atlético tiene todas la de ganar y el PSG se puede ver beneficiado de la anómala situación que se vive en el Metropolitano. Por dinero e interés deportivo no será.