El pacto del PSG con el Atlético de Madrid por Julián Álvarez

Hoy toca fiesta. Fiesta por todo lo alto en el PSG. Y mañana, muy posiblemente, también. Y luego que nadie descarte la lógica resaca de los campeones de Europa. Se consumó el doblete de la Champions League con toda justicia. El PSG de Luis Enrique es por méritos propios el mejor club del momento. Hicieron historia hace un año y lo han vuelto a repetir.

La hegemonía del PSG ya está aquí. Dos grandes argumentos explican una realidad que va camino de hacer historia en el mundo del fútbol: hoy por hoy, es el mejor equipo sobre el terreno de juego. Pero, además, el proyecto se ha cimentado bajo la tutela de una dirección deportiva que poco a poco ha consolidado un bloque plagado de un enorme talento que siempre está al servicio del equipo. Adiós a los grandes egos de los cracks y bienvenida a jugadores con clase y, especialmente, ávidos de ganar títulos.

Peligro para el Barça

Esta renovación permanente ha chocado en reiteradas ocasiones con la voluntad del Barça. Dembélé abrió un camino hace años, pero hace solo unos meses fue toda una promesa como Dro quien emuló a Ousmane y prefirió cambiar Barcelona por París. Este cruce de intereses vuelve a repetirse con la figura de Julián Álvarez, la gran apuesta de Deco y Flick que también cuenta con el visto bueno de Luis Enrique.

Hace solo unas semanas eran varios los medios de comunicación que aseguraban que Julián Álvarez jugaría en el Atlético de Madrid la próxima temporada. Estos últimos días, la tendencia se ha invertido y ahora el nuevo relato dominante afirma que el internacional argentino ha pedido a su club que solo negocie el traspaso con el FC Barcelona. La realidad parece un poco más compleja.

El Barça está en la pelea por firmar a Julián Álvarez y ya ha filtrado que tiene intención de presentar en breve una primera oferta formal para negociar el traspaso del delantero. El PSG, por ahora, se limita a recordar que tiene intención de cumplir el pacto sellado hace solo unas semanas con el futbolista, su entorno y el Atlético.

Promesa de futuro

La dirección deportiva del PSG volvió a reunirse con Fernando Hidalgo, agente de Julián, para transmitirle la voluntad de firmar a la estrella argentina. Y no es la primera vez, ya que en su día, después que el argentino anunciara su salida del Manchester City, Luis Enrique pidió a Luis Campos, arquitecto del proyecto deportivo parisino, que intentara firmarle.

En esta ocasión, la propuesta fue un poco más compleja. El PSG confirmó su interés en Julián Álvarez pero también solicitó aplazar todas las negociaciones formales hasta la disputa de la final de la Champions League. El club quería afrontar la gran cita frente al Arsenal alejado de toda la rumorología que conlleva el capítulo de altas y bajas. Nada de tensiones internas que pudieran desestabilizar la preparación de la final.

Fernando Hidalgo tomó nota, se da por descontado que Julián Álvarez está al corriente del interés y, por supuesto, el Atlético sigue sentado paciente a la espera que alguien pase de las promesas y buenas intenciones a la cruda realidad de las ofertas por encima de los 100 millones de euros.

El PSG sí lo hará. Y sabe que las exigencias del Atlético Madrid están bastante por encima de los 100 millones. Pero el club quiere dotar a su línea de ataque de mayor arsenal, con un perfil muy del estilo Luis Enrique: delantero polivalente, alejado de la referencia del 9 estático y con un comportamiento personal que nada tiene que ver con los divos.

La final de la Champions 2025-26 ya es historia. Ahora llega el momento de la fiesta parisina pero, acto seguido, atención a los movimientos de Luis Enrique y Luis Campos. Habrá oferta formal del PSG, con un Atlético de Madrid con los brazos abiertos. Solo falta por resolver si Julián Álvarez se pronunciará y hará valer su criterio personal por encima del mercado generado a su alrededor.

Presión en el PSG

El flamante campeón de la Champions tendrá que pelear de lo lindo para cumplir sus objetivos en el capítulo de refuerzos. En Inglaterra dan por hecho que el Liverpool gana la partida al PSG en su batalla por incorporar a Diomande. El delantero del Leipzig es el segundo gran reclamo de Luis Enrique para la próxima campaña y, de confirmarse la decisión del marfileño y su apuesta por la Premier, es lógico pensar que en París redoblarán sus esfuerzos para seducir a Julián Álvarez.