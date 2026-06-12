MERCADO DE FICHAJES
Mateu Alemany, a por una estrella de Luis Enrique: Kang-in Lee es el elegido
El surcoreano firmó un debut excepcional frente a República Checa y vuelve a ser el objetivo prioritario del Atlético
Bernardo Silva dio plantón al Atlético de Madrid a última hora. Pasó el luso de tener un preacuerdo con el Barcelona a tenerlo prácticamente hecho con los colchoneros. Ahora, es cuestión de tiempo verle vestir de blanco. El gran responsable de este giro inesperado tiene nombre y apellido: José Mourinho.
La ofensiva de la cúpula madridista trastocó los planes del Atlético. Y es que, según contó Pedro Fullana en la 'Cadena SER', el hasta ahora jugador del Manchester City tenía la intención de "firmar este jueves por la mañana" con la entidad capitalina. La llegada de 'The Special One' al banquillo blanco ha hecho cambiar de idea a Bernardo.
En los despachos del Metropolitano lo dan por perdido. De hecho, han pasado página y centran ahora sus esfuerzos en Kang-in Lee. El surcoreano lleva meses en la órbita de la secretaría técnica rojiblanca, especialmente desde la llegada de Mateu Alemany. Según explica Matteo Moretto, ya en enero se valoró su incorporación y los contactos se mantuvieron en los meses posteriores.
Tanto es así que llegó a contemplarse como posible relevo de Griezmann, incluso con independencia de una eventual salida del francés. Ni que decir tiene que será prácticamente imposible llenar el vacío que deja El Principito.
Bernardo era, lógicamente, una oportunidad de mercado inmejorable, pero irrumpió el Real Madrid de Mourinho en la operación. Kang-in Lee vuelve, pues, a escena. Su deseo es abandonar París y regresar a España, aunque Moretto puntualiza que la negociacón entre ambos clubes no será sencilla.
Debut brillante
El futbolista parisino lideró el triunfo de Corea del Sur sobre República Checa. Firmó un debut excepcional: asistencia brillante para poner el 1-1, tres ocasiones creadas y 100% de acierto en el pase. Partió desde el costado derecho, completando con éxito cinco de sus seis regates intentados. Con su desparpajo y personalidad, se echó a su selección a la espalda para estrenar la cita mundialista con victoria.
Su magnífica puesta en escena reafirma aún más la apuesta de Diego Pablo Simeone y Mateu Alemany, quienes coinciden que el surcoreano encajaría a la perfección en el esquema táctico y daría un salto de calidad en la parcela ofensiva.
Ahora bien, si sigue así, su cotización podría dispararse notablemente. Tiene contrato hasta 2028 y un valor de mercado de 28 millones, según el portal 'Transfermarkt'. Eso sí, no entra en los planes de Luis Enrique y es uno de los futbolistas que el PSG tiene en el mercado.
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