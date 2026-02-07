Luis Enrique no da pistas sobre Dro: "Estoy muy contento con su mentalidad"

El Paris Saint-Germain tiene este fin de semana uno de esos partidos que se esperan durante mucho tiempo. El clásico francés, 'Le Classiuqe', les enfrenta a un Olympique de Marsella que sigue a la estela de los parisinos en la tabla de la Ligue 1 siendo terceros, aunque a nueve puntos del líder.

Es por eso que Luis Enrique, en la rueda de prensa de este sábado, lo describió como un "partido vital" para su equipo.

Sin Achraf Hakimi (suspendido por su expulsión ante el Estrasburgo) ni Fabián Ruiz (lesionado), el técnico español sí podrá contar con Khvicha Kvaratskhelia, quien regresa tras su lesión de tobillo en el partido contra el Newcastle en la Champions League, y con el nuevo fichaje capitalino, Dro Fernández. El centrocampista, procedente del FC Barcelona, aún no ha debutado con el primer equipo del PSG y un clásico podría ser una oportunidad de oro con mucho en juego.

"No sé quién va a jugar. Lo sé, pero no quiero decirlo. Dro tiene muchas cualidades, diferentes a las de nuestros otros centrocampistas. Fichamos a Dro por cinco años, no por un partido o dos semanas. Los jugadores jóvenes maduran a otro ritmo. Estoy muy contento con su mentalidad. No hay prisa", dijo sobre él Luis Enrique.

En su intervención, el entrenador también mencionó la "inconsistencia" de Ousmane Dembélé: "Siempre que Ousmane está al 100%, es muy consistente. Pero ha tenido lesiones esta temporada. Lo hemos gestionado bien y no hemos asumido ningún riesgo. Pero está el calendario, el cansancio. Cuando es titular es un jugador diferente. Estamos contentos de poder sacarle partido".

En cuanto a la ausencia de Achraf, el exseleccionador español afirmó que "lo primero que necesita es descansar. Logró un resultado brillante en la Copa África. Jugó mucho después de una lesión. Necesita despejarse y redescubrir su pasión por el fútbol. Será un jugador clave para nosotros. Juega con dolor, como todos los jugadores profesionales. Es normal, es la vida. No es un problema de salud".

Esta temporada, el PSG aún no ha sido capaz de vencer al OM en los 90 minutos de juego. En la ida en el Stade Vélodrome, el actual campeón de Francia cayó por 1 a 0, y en el Trophée des Champions en Kuwait, el resultado final fue de 2 a 2, pese a que en la tanda de penaltis el PSG levantó su séptimo título en el transcurso de un año.

"Lo que podemos decir es que el OM tiene un muy buen equipo, con grandes cualidades individuales, y un muy buen entrenador. Juegan un fútbol ofensivo, que me gusta. Será difícil. Tenemos capacidad para mejorar. Sabemos la importancia de este partido diferente y especial. Es un partido vital", afirmó.