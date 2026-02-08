Así ficha el PSG con Dro como ejemplo: "Se basa en un principio simple"

En el Paris Saint-Germain son tiempos de alegría y celebración. El club parisino se alzó en lo más alto del fútbol europeo la temporada pasada, conquistando todos los títulos posibles, incluida la primera Champions League de su historia tras arrasar al Inter de Milán en una final que quedará grabada en la retina de todos los aficionados parisinos.

Hay muchos nombres propios que explican el espectacular crecimiento del PSG hasta la cima del fútbol europeo. Sin embargo, hay uno que a menudo pasa desapercibido y que es uno de los grandes responsables de los éxitos parisinos en los últimos años. Hablamos ni más ni menos que de Luis Campos, el auténtico arquitecto del proyecto deportivo del club francés.

Luis Enrique, en el centro con su medalla, al lado del director deportivo del PSG, Luis Campos, y de su presidente, Nasser Al-Khelaifi, a la derecha. | EFE / Agencias

Tras trabajar durante varios años de manera extraoficial para los parisinos, en junio de 2022 pasó a formar parte del organigrama del club como director deportivo. Desde entonces, y de forma progresiva, el portugués ha logrado dar un giro a la filosofía de la entidad: dejar atrás las millonarias inversiones en estrellas consagradas para apostar por operaciones estratégicas con futbolistas de buen presente, pero, sobre todo, con un futuro prometedor.

La estrategia en el mercado

En ese sentido, Luis Campos desveló cómo es su estrategia para fichar: "Con la experiencia que he acumulado, he creado mi propia filosofía de trabajo, en la que creo firmemente. He desarrollado un excelente sistema de ojeadores. Se basa en un principio simple: siempre tengo listas de 9 jugadores por posición con 3 rangos de precio diferentes".

Luis Campos, director deportivo del Paris Saint-Germain / EFE

"Por ejemplo, tienes un presupuesto de 40 millones de euros para fichar a cuatro jugadores. Si gastas 20 millones en la posición donde más lo necesitas, solo te quedan 20 millones para el resto del mercado de fichajes. Esto significa que, para completar el rompecabezas, tienes que elegir de una lista más económica. Pero primero, necesitas tener una disponible", agregó.

Además, el director deportivo del PSG señaló uno de sus puntos fuertes en fichajes como el reciente de Pedro Fernández procedente del FC Barcelona: "No me gusta que me sorprendan; me anticipo mucho. La anticipación es una de mis mayores fortalezas. Forma parte del espíritu de ojeador. Me gusta poder cumplir con las expectativas del entrenador con el que trabajo. Estoy ahí para escucharlo, comprender el proyecto que quiere implementar y ayudarlo a encontrar a los jugadores adecuados".

Por último, recurrió a una metáfora para explicar de manera más clara el funcionamiento del fútbol actual y del mercado de fichajes. "Al emprender un proyecto, es crucial encontrar un equilibrio entre los aspectos económicos, deportivos y operativos. Hoy en día, tenemos máquinas en nuestras cocinas que lo hacen todo por nosotros. Puede que tengas el dinero para comprar buenas verduras, puede que tengas las verduras adecuadas, pero aun así necesitas saber la receta para hacer una buena sopa", expuso.