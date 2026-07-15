El Manchester City, en 'primera posición' por Ayyoub Bouaddi

El Manchester City se encuentra inmerso en un mercado importantísimo para mantener la competitividad en el club que, de la mano de Josep Guardiola, ha dominado el fútbol inglés en la última década. Tras una temporada 25/26 en la que se lograron tanto la FA Cup como la Carabao Cup para hacer olvidar la floja participación en la UEFA Champions League y el haber sucumbido frente al Arsenal de Mikel Arteta en la carrera por la Premier League, los 'Skyblues' ya han reforzado su plantilla con la incorporación a cambio de 135 millones de euros de Elliot Anderson, aunque desde las oficinas mancunianas parecen querer reforzar más el medio del campo.

En este sentido, el mejor escaparate para interesarse por el rendimiento de un futbolista es la Copa del Mundo de la FIFA, ya que es el trofeo más prestigioso del mundo del fútbol. En la presente edición, si un jugador ha despertado el interés de los grandes clubes de Europa, es Ayyoub Bouaddi.

El Manchester City toma la delantera

Al convertirse en la brújula del mediocampo de 'los Leones del Atlas', el hasta ahora centrocampista del Lille ha sido relacionado con clubes como Arsenal, Liverpool, Chelsea, PSG, Real Madrid o Bayern de Múnich, aunque parece ser que su destino podría ser recalar en el equipo mancuniano dirigido por Enzo Maresca. Según información del reputado periodista inglés Ben Jacobs, el Lille estaría dispuesto a dejarle salir a cambio de unos 100 millones de euros, pese a que podría reducir sus pretensiones en caso de que el conjunto interesado esté dispuesto a dejarlo cedido por una temporada más.

Bouaddi en el encuentro contra Francia / Will Oliver

Si bien todavía no ha trascendido si el club de la Premier estaría dispuesto a aceptar la petición de los galos, Jacobs informa que el Manchester City es el principal candidato a llevarse a la nueva perla africana. No obstante, reconoce que tanto Arsenal como Manchester United ya han mantenido conversaciones para tratar de remontar la situación y hacerse con su fichaje.

Con solo 18 años de edad, Ayyoub Bouaddi ha disputado como titular los partidos de Marruecos en el Mundial, con excepción del intrascendente choque ante Haití. Además, con el Lille ha participado en 42 juegos a lo largo de la campaña 25-26, lo cual le ha llevado a despertar el interés de muchos de los grandes de Europa, que ahora pugnan por hacerse con sus servicios.