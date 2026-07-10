Bouaddi, nacido en Francia: "No me arrepiento por nada de haber elegido Marruecos"

Ayyoub Bouaddi es uno de los muchos futbolistas que tuvo que decantarse por una selección u otra al tener más de una nacionalidad. En su caso, la decisión se barajaba entre jugar para Francia o para Marruecos, y finalmente escogió jugar para el combinado marroquí.

En el encuentro de ayer ante Francia y Marruecos, Bouaddi pudo ver cuál hubiera sido su destino en caso de haber elegido ir con 'les bleus'. Ahora ya no hay marcha atrás; Bouaddi se marcha a casa mientras el conjunto francés se mete en las semifinales de la Copa del Mundo.

Un desenlace poco agradable para 'lo que pudo ser' para Bouaddi. Tras finalizar el partido, el centrocampista de la selección de Marruecos aseguró que no se arrepiente para nada de haber elegido a Marruecos a pesar de caer en cuartos de final.

"No me arrepiento de nada"

"No me arrepiento por nada de haber elegido Marruecos. Estoy muy orgulloso de haber tomado esta decisión. Fue una elección con el corazón y estoy muy orgulloso de representar a Marruecos", dijo a la prensa.

Sobre el resultado del partido, en el que Francia se impuso por 2-0, Bouaddi dijo que los jugadores marroquíes "se entregaron", pero chocaron con una "gran selección francesa". En el encuentro, los jugadores marroquíes no encontraban oportunidades de marcar a puerta; el combinado francés demostró una sólida defensa que, junto con los goles de Mbappé y Dembélé, le dio la victoria a los franceses.

"Sabíamos que iba a ser difícil, que teníamos que esforzarnos mucho y darlo todo. Creo que eso es lo que hicimos. Todos los jugadores se entregaron", dijo el internacional marroquí.

El jugador del Lille también aseguró que en el partido no ve que esto sea el final y que este encuentro "va a permitir crecer" a Marruecos, la única selección africana que ha llegado dos veces a unos cuartos de final del Mundial, además de manera consecutiva.

No les faltaron las ganas

"Esto es fútbol, no siempre se puede ganar. Creo que este partido nos va a permitir crecer. Sabemos qué tenemos que mejorar para las próximas competiciones, qué detalles debemos corregir para llegar todavía más lejos", dijo.

Aunque no lo consiguieron, no fue por falta de ganas: "La garra y las ganas estuvieron ahí hoy. Pero el fútbol no es solo garra y ganas. Teníamos la intención, pero no salió", afirmó, en defensa del rendimiento de Marruecos ante Francia.

Bouaddi nació en Senlis, al norte de París, y jugó con Francia en las categorías juveniles, pero eligió finalmente a Marruecos. Actualmente, el francés es la joya del Lille y, a pesar de la derrota, el joven de tan solo 18 años puede marcharse de la cita continental orgulloso de lo logrado y haber brillado ante grandes rivales como Brasil.