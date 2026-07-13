Furor por Ayyoub Bouaddi, la perla de Marruecos: "Tiene el perfil ideal para el Real Madrid"

Los Mundiales tienen la capacidad para poner en el foco a ‘cromos’ que escapan del radar en temporadas regulares cargadas de partidos. Ayyoub Bouaddi (Senlis, Francia, 2007) es uno de los nombres del momento gracias, sobre todo, a su irrupción con Marruecos en la fase de grupos. En la fase eliminatoria, el mediocentro del Lille no brilló tanto, pero su nombre aparece en la agenda de los grandes equipos europeos. A sus 18 años es un proyecto de jugador distinto, con un techo que los que le conocen no saben apuntar.

Matemático, orador y mediocentro

Ayyoub Bouaddi nació en Senlis, no muy lejos de París. Decidió competir con Marruecos semanas antes del Mundial tras haber pasado su adolescencia en las categorías inferiores de la selección francesa. “Es un futbolista que mostró rápidamente sus cualidades desde la infancia, especialmente gracias a los numerosos partidos de fútbol sala en los que mejoró su técnica”, explica a SPORT Hanif Ben Berkane, periodista de Foot Mercato y uno de los mayores conocedores del fútbol marroquí.

Ayyoub Bouaddi, la joya de Marruecos / @ayb.bouaddi

Ese detalle que apunta explica su capacidad para distribuir en corto y la capacidad para crear en espacios reducidos. “Hizo su formación en el Lille, donde se desarrolló rápidamente con madurez. El hecho de estar también muy bien formado intelectualmente y de haber cosechado un gran éxito en la escuela facilitó igualmente su ascenso, así como contribuyó a su crecimiento”, añade Hanif Ben Berkane sobre una cuestión biográfica que ha sido muy comentada sobre un futbolista que debutó con el primer equipo del Lille el 5 de octubre de 2023, con apenas 16 años y tres días.

Apenas unos meses antes, Ayyoub Bouaddi ganó un concurso de oratoria para centros de entrenamiento de fútbol franceses. Actualmente cursa la carrera de matemáticas. De hecho, se llevó sus libros de aritmética avanzada al Mundial 2026. Es un ejemplo en su promoción. El alumno al que piden la solución de los problemas, como sucede en el campo. Ha confesado que esta ciencia formal le ayuda a entender el juego más rápido. Es un perfil distinto en el fútbol moderno, lo que ha aumentado su interés por determinados clubes profesionales.

Una alternativa interesante para el Madrid

“Ha realizado una gran Copa del Mundo, pese a llevar en este equipo hace apenas unas semanas. Sin embargo, da la impresión de que lleva diez años jugando con ellos. Por supuesto, todavía tiene margen de progresión y en algunos momentos parece tener dificultades, pero sigue siendo un jugador de primer nivel con un gran futuro por delante. Sabe lidiar con la presión”, describe Hanif Ben Berkane a un jugador que este año ha jugado 3.000 minutos con el Lille con la mayoría de edad recién cumplida.

El centrocampista marroquí Azzedine Ounahi (d) celebra junto a Ayyoub Bouaddi tras marcar el 0-1, durante el partido de octavos de final del Mundial 2026 que las selecciones de Marruecos y Canadá. / Carlos Ramírez / EFE

Cumple con la etiqueta de wonderkid y ya ha jugado las tres competiciones europeas de clubes: la Conference en la 2023/2024; la Champions en la 2024/2025; y la Europa League en la 2025/2026. En el segundo torneo se cruzó con el Real Madrid en una noche de aciago recuerdo para los blancos, que cayeron 1-0 merced a un gol de Jonathan David. Son ese tipo de partidos que se fijan en la memoria del club blanco. Los que Florentino Pérez y sus colaboradores, como Juni Calafat, recuerdan para tener en cuenta a los protagonistas que provocaron el tropiezo madridista.

“Bouaddi tiene un gran futuro y era evidente que iba a ser relacionado con los mejores clubes del mundo. Tiene nivel para jugar en cualquier sitio, solo tiene 18 años y dispone de un enorme margen de progresión. Puede imponerse como el mejor en su posición durante los próximos diez años. El Real Madrid es un gran club que podría permitirle seguir desarrollándose. Sobre todo, su perfil sería útil para el Real Madrid y, para él, seguiría aprendiendo junto a los mejores”, explica el periodista de Foot Mercato.

El gran trabajo de captación de Marruecos

No sería la primera vez que en Valdebebas se apuesta por un perfil de este tipo. Ya sucedió con Arda Güler, pero la llegada de Mourinho, después de dos temporadas sin títulos, ha provocado la incorporación de jugadores con rendimiento inmediato, tal que Bernardo Silva. Esto no quiere decir que Ayoubb Bouaddi escape del radar, porque el portugués sigue procurando un 'cerebro' en el centro del campo. Al revés, la obsesión por cazar a los mejores jugadores jóvenes sigue estando presidente en el Real Madrid. Un trabajo similar al que ha realizado la Real Federación de Fútbol de Marruecos con futbolistas como el nacido en Francia que han vuelto a cuajar una buena actuación en el Mundial.

El jugador Vinicius Junior (d) de Brasil disputa el balón coN Ayyoub Bouaddi (i) de Marruecos, durante un partido del grupo C del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Marruecos en el estadio MetLife en Nueva Jersey. / Ángel Colmenares / EFE

El hecho de ser co-organizador de la cita de 2030 será un estímulo mayor para el país africano que ha dado un mayor salto adelante en los últimos años. “Bouaddi es, efectivamente, una gran captación de Marruecos entre los jugadores con doble nacionalidad. Pero es la continuación lógica. Es probablemente uno de los únicos países donde los jugadores con doble nacionalidad mantienen un fuerte vínculo cultural y religioso y, por tanto, la elección es casi evidente. Deportivamente, la selección es todavía más competitiva que antes, así que hoy no hay ningún dilema: es una elección evidente. Pero es cierto que haber conseguido adelantarse a Francia constituye un gran éxito”, concluye Hanif Ben Berkane sobre uno de los grandes nombres y hombres del momento.