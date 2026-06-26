Elliot Anderson: la primera locura del Manchester City de Maresca

El Manchester City pretende demostrar que el club puede sobrevivir sin Pep Guardiola. La marcha del técnico de Santpedor a final de temporada supuso un varapalo tremendo que obligó a la entidad británica a crear un nuevo proyecto bajo la figura de Enzo Maresca, que todavía no ha firmado por los famosos problemas burocráticos que arrastra desde su salida de Stamford Bridge pero cuya llegada al Etihad será oficial próximamente.

Pero Enzo no es Pep, por lo que el extécnico del Chelsea necesitará varios fichajes para volver a pelear por una Premier League que se le ha resistido al City en las últimas dos temporadas. Eso sí, la hora de ruta va por buen camino y la primera gran estrella está a punto de caer.

El Mundial sigue adelante e Inglaterra todavía debe certificar su clasificación para dieciseisavos de final ante Panamá. Sin embargo, el joven futbolista Elliot Anderson acapara este viernes la gran mayoría de los focos de la concentración británica con la noticia de su fichaje bomba.

Según informa el periodista Fabrizio Romano, el mediocentro abandonará en las próximas horas el Nottingham Forest para convertirse en nuevo jugador del Manchester City. La entidad 'cityzen' buscaba dar un golpe sobre la mesa y firmará al prometedor centrocampista internacional por una cantidad a priori descabellada: 135 millones de euros, lo que supondría el segundo fichaje más caro de la historia de la Premier por detrás de Alexander Isak.

Elliot Anderson, que pasará el reconocimiento médico con el Manchester City en Estados Unidos, durante su concentración con Inglaterra, se convertirá así en el primer refuerzo para Enzo Maresca. El acuerdo, que encaraba en las últimas horas la fase final de las negociaciones, ya es total entre ambos clubes y con el futbolista, por lo que el anuncio oficial tendrá lugar en las próximas horas.

La gran incógnita ahora cambia de nombre: Rodri Hernández. El futbolista español dejó su futuro pendiente de resolver hasta, al menos, terminar el Mundial. No se descarta para nada su salida y precisamente la llegada de Elliot Anderson, que ocupará un lugar parecido en el once como mediocentro, podría significar la salida del que fuera Balón de Oro.

Noticias relacionadas

Ambos comparten posición y, si Maresca no decide apostar por un doble pivote, costaría de entender el desembolso de 135 millones de euros por una apuesta de presente y de futuro que, a sus 23 años, no llega para ser suplente pero tampoco ha hecho méritos para sacar de la titularidad a Rodri así como así.