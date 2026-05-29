Los fichajes más relevantes en Europa: Luis Díaz a la cabeza

Este sábado 30 de mayo a las 18:00 h en Budapest, con la final de la Champions League entre PSG y Arsenal, se dará por concluida la temporada 25/26 para los clubes europeos. En una campaña llena de salidas e incorporaciones sorprendentes, el mercado de fichajes ha consolidado a muchos jugadores en sus nuevos clubes.

Luis Díaz, el fichaje del año

Como parte de un tridente imparable en Europa junto a Harry Kane y Michael Olise, Luis Díaz ha deslumbrado al mundo del fútbol con el Bayern de Múnich tras su marcha de Anfield. El colombiano, comprado por 70 millones, ha anotado 26 goles y ha repartido 19 asistencias en todas las competiciones, siendo uno de los extremos más diferenciales del mundo.

Sin duda, en Alemania se han llevado el premio con Luis Díaz. Qué razón tenía Deco cuando pensó en él para la banda izquierda del Camp Nou; el colombiano podría haber formado un ataque invencible junto a Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski que a lo mejor hubiese dado la Champions a los blaugranas.

Luis Díaz, durante su debut con el Bayern en un amistoso ante el Olympique Lyon / FC Bayern_ES

Díaz ha sido el fichaje de la temporada; con él, el Bayern ha conquistado la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania y se quedó a un paso de la final de la Liga de Campeones, pero hay otro fichaje mediático que ha sido muy importante para su nuevo club.

El 'muro' del Spotify Camp Nou

Joan García llegó al Barça procedente del Español por 25 millones de euros, creándose una gran polémica en torno a su fichaje. A pesar de la gran crítica recibida por su exequipo, el guardameta ha conseguido imponerse como 'top' mundial en la portería blaugrana y ser el arquero titular del club catalán. Joan ha ganado esta temporada LaLiga y la Supercopa de España con el Barça.

Joan Garcia y Gavi, durante el partido contra el Espanyol / EFE

Una nueva joya de Guardiola

Antes del fin de ciclo de Pep Guardiola en Manchester, el técnico español ha sacado brillo a una nueva joya, Rayan Cherki (36,50 millones de euros). El extremo francés, procedente del Olympique de Lyon, ha llevado el fútbol callejero a la Premier League, dejando recursos con el balón sacados de una película de ciencia ficción y siendo el máximo asistente (15) de los 'Sky Blues', además de transformar 10 goles durante la campaña.

Manchester City's Rayan Cherki, third right, attempts a shot at goal in front of Brighton's Lewis Dunk during the English Premier League soccer match between Manchester City and Brighton and Hove Albion in Manchester, England, Wednesday, Jan. 7, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) / Dave Thompson / AP

Más fichajes destacados

Yan Diomande, que ha sonado en las oficinas blaugranas durante meses, ha firmado una gran temporada, logrando 13 goles y 10 asistencias en todas las competiciones. El futbolista de tan solo 19 años se marchó del Leganés para aterrizar en el RB Leipzig por 20 millones de euros. A pesar de ser su primer año en Alemania, parece que la próxima temporada tendrá una nueva 'casa' tras conseguir quintuplicar su valor de mercado en menos de un año.

Donyell Malen ha sobresalido en la Serie A. El rendimiento inmediato del neerlandés, que llegó a mitad de temporada a la Roma en calidad de cedido por el Aston Villa, con 14 goles en tan solo 18 partidos de la liga italiana, posicionó a la Roma en el tercer puesto, asegurando su regreso a la 'Orejona' por primera vez desde la temporada 2018/19.

Granit Xhaka dio la sorpresa uniéndose al recién ascendido Sunderland por 15 millones de euros, abandonando el Bayer Leverkusen. El suizo se ha convertido en la pieza angular del club inglés clasificando a los 'Black Cats' a la Europa League, un hecho histórico que hacía más de medio siglo que no sucedía.

Hansi Flick también ha tenido resultados con Marcus Rashford. También cedido del Aston Villa, ha conseguido 14 goles y 11 asistencias en todas las competiciones sin ser uno de los titulares de la plantilla. Aunque se hablaba de su incorporación como fichaje oficial, la reciente compra de Anthony Gordon parece cerrar las puertas al inglés.

Rashford marcó el gol del empate cuando peor lo pasaba el Barça / DANI BARBEITO

Jonathan Tah y Luka Modrić salieron libres del Leverkusen y Real Madrid. El central alemán se ha consolidado en la zaga defensiva y es uno de los centrales titulares junto a Dayot Upamecano en el Bayern. En el caso del 'Mago de Zadar', el centrocampista de 40 años salió del club blanco como una leyenda prácticamente retirada, pero Modrić ha demostrado ser todavía un jugador de talla mundial con el Milan.

Volviendo a la Premier League, Martín Zubimendi fichó por el Arsenal, en donde ha conseguido conquistar la Premier League; con su marcha, la Real Sociedad se embolsó 70 millones de euros. El Manchester City también incorporó a Gianluigi Donnarumma y Antoine Semenyo, aparte de Cherki, por 30 y 72 millones respectivamente; ambos jugadores han aportado mucho en el terreno de juego, luchando la liga para los 'Citizens' hasta el final.

Otro que estaba en el radar del Barça era João Pedro, quinto en la tabla de goleadores de la liga inglesa con 15 tantos. Tras su gran campaña con el Chelsea FC, que lo fichó por 63,70 millones, postulaba para delantero blaugrana. Sin embargo, los recientes rumores de Julián Álvarez reducen la posibilidad de su incorporación.

Joao Pedro, jugador brasileño del Chelsea. EFE/EPA/PETER POWELL SOLO USO EDITORIAL / PETER POWELL / EFE

El colombiano Luis Suárez ha destrozado la liga portuguesa con el Sporting CP. El colombiano ha materializado 28 goles y ha dado 7 asistencias en 32 encuentros tras su llegada al Estádio José Alvalade por 23 millones de euros. Por otro lado, el Tottenham se frota las manos con Luka Vuskovic, cedido al Hamburgo, en donde el joven de 19 años fue fundamental para que el equipo recién ascendido evitara el descenso.

La temporada 25/26 ha dejado fichajes que han destacado en sus nuevos equipos. Asimismo, con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, seguramente despuntarán jugadores que acaben fichando por algún grande de Europa en la próxima campaña.