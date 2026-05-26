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CHAMPIONS LEAGUE

Ousmane Dembélé y Achraf Hakimi se apuntan a la final de la Champions

Luis Enrique recibe dos noticias clave a cuatro días de la gran cita de Budapest entre PSG y Arsenal

Achraf Hakimi abraza a Ousmane Dembele, tras marcar en el Mundial de Clubes.

Achraf Hakimi abraza a Ousmane Dembele, tras marcar en el Mundial de Clubes. / ERIK S. LESSER

Albert de Gregorio Perpiñá

El Paris Saint-Germain recibió este martes una noticia decisiva de cara a la final de la Champions League del próximo 30 de mayo frente al Arsenal en Budapest. Tal y como informó RMC Sport, tanto Ousmane Dembélé como Achraf Hakimi se ejercitaron con normalidad junto al resto de sus compañeros en la sesión celebrada en el Campus del PSG en Poissy.

La presencia de ambos futbolistas en el entrenamiento grupal supone un importante alivio para Luis Enrique, que había seguido muy de cerca la evolución física de dos de las piezas fundamentales del esquema parisino. A cuatro días de la gran final, el técnico asturiano recupera a todos sus efectivos para intentar reconquistar la 'Orejona'.

Hakimi arrastraba molestias musculares en el muslo derecho desde la eliminatoria de semifinales, cuando cayó lesionado en el partido de ida frente al Bayern de Múnich. Por su parte, Dembélé se encontraba recuperándose de problemas en el gemelo sufridos durante el último encuentro liguero frente al Paris FC.

Las dudas alrededor de ambos habían generado cierta preocupación en París. Sin embargo, el regreso de los dos jugadores al trabajo grupal invita al optimismo dentro del club francés. Especialmente en el caso de Hakimi, que había intensificado sus ejercicios individuales durante la pasada semana con el objetivo de llegar a tiempo para la gran cita europea.

El lateral marroquí se ha convertido en uno de los futbolistas más determinantes del PSG esta temporada gracias a su producción ofensiva y su capacidad para desequilibrar desde el carril derecho. Dembélé, actual Balón de Oro, continúa siendo uno de los principales argumentos en el ataque parisino por velocidad, desborde y definición.

Achraf y Dembélé celebando la Champions del PSG

Achraf y Dembélé celebando la Champions del PSG / EFE

Después de dos días y medio de descanso, el PSG comenzó este martes la preparación específica de la final de Budapest, donde intentará conquistar nuevamente la Champions League tras levantar la primera 'Orejona' de su historia la pasada temporada.

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Todo apunta ahora a que Luis Enrique podrá contar con dos de sus grandes referentes para enfrentarse a un Arsenal que también llega a la final después de firmar una campaña sobresaliente.

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