Menos de 30 millones para revalidar la Liga: el exitoso plan de fichajes de Deco

Una de las virtudes de Hansi Flick que más encandiló a Deco y Bojan en su viaje a Londres para entrevistar al entrenador alemán a petición de Joan Laporta fue el conocimiento que tenía de la plantilla del FC Barcelona... y, sobre todo, su confianza máxima en futbolistas que, en ese momento, en verano de 2024, o eran aún melones por abrir o no acababan de generar consenso. "Estos jóvenes pueden llegar a ser los mejores del mundo", aseguró el teutón a los máximos responsables de la dirección deportiva culé.

Dicho y hecho. Flick ha cumplido su palabra a rajatabla y su capacidad de extraer el máximo rendimiento de prácticamente todos los efectivos del equipo ha sido clave en la consecución de las dos Ligas contra el Real Madrid de Mbappé, Vinicius, Bellingham y compañía. Con apenas algunos 'retoques' en el mercado de fichajes, el Barça ha competido de tú a tú en España y en Europa ante clubes que se han gastado auténticas millonadas.

Hansi Flick, durante un entrenamiento del FC Barcelona en la Ciutat Esportiva Joan Gamper / FC Barcelona

Mientras el Madrid desembolsó el pasado verano 167 millones para intentar recuperar el trono estatal e incorporar a su plantilla a Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Franco Mastantuono y Trent Alexander-Arnold, el Barcelona se reforzó con menos de 30 'kilos'. Pagó la cláusula de Joan Garcia en un gran movimiento estratégico de Deco para impulsar el relevo generacional en la portería (25 millones), hizo una apuesta de futuro con Roony Bardghji (2,5 millones) y logró la cesión a coste cero de un futbolista contrastado como Marcus Rashford. En invierno, para combatir las bajas en defensa, llegó Joao Cancelo en las mismas condiciones que el inglés.

Certificado el título de Liga, llega el momento de hacer balance del rendimiento de los cuatro fichajes del FC Barcelona. Deco puede estar muy satisfecho en líneas generales

Joan Garcia llegó para echar el cerrojo

Fue la incorporación estrella del pasado verano... y no ha podido resultar más acertada. La dirección deportiva del Barça vio en el de Sallent, de 25 años, una gran oportunidad de mercado para solucionar su problema en la portería. Deco se anticipó a una nueva temporada muy complicada con las lesiones de Marc-André ter Stegen y firmó a un guardameta de primerísimo nivel para reforzar una demarcación en la que el año anterior se había tenido que recurrir a un futbolista retirado como Wojciech Szczesny para salvar la papeleta.

Titularísimo para Hansi Flick desde el primer segundo, Joan Garcia ha completado una primera temporada con la camiseta blaugrana espectacular, con buenas cifras a pesar del arriesgado estilo culé (18 porterías a cero entre todas las competiciones y favorito para el trofeo Zamora), actuaciones memorables (a destacar, por contexto y rival, la del derbi en Cornellà-El Prat a principios de año) y muchas paradas de valor gol.

Joan Garcia, MVP del derbi contra el Espanyol / Perform

Sufrió una lesión en el menisco a principios de curso, pero se pudo recuperar bien y ha sido fundamental en el doblete de Liga y Supercopa de España. La portería era una de las 'carpetas' más urgentes que debía solucionar la dirección deportiva barcelonista y se ha cerrado de la mejor forma posible.

Para poner en perspectiva la magnitud del fichaje de Joan Garcia, el futbolista catalán costó menos que Lucas Chevalier (PSG - 40 millones), Gianluigi Donnarumma (Manchester City - 30 millones), James Trafford (Manchester City - 31,20 millones), Djordje Petrovic (Bornemouth - 28,90 millones) y Ugurcan Çakir (Galatasaray - 27,50 millones).

Marcus Rashford, mejores números que juego

No era la primera opción para el extremo, pues Luis Díaz era el futbolista que más gustaba a Deco, pero sí la más asequible. Un fichaje 'low cost' que no solo añadía profundidad de plantilla, sino que también aportaba un perfil muy diferente al resto de atacantes. 14 goles y 14 asistencias (de momento) para un futbolista que llegó gratis son, incontestablemente, buenos registros. Y más teniendo que en cuenta que alguno de los tantos como el de la primera fase de la Champions en el campo del Newcastle o el del Metropolitano en la segunda vuelta de la Liga, así como el de falta ante el Madrid, 'valieron' triunfos muy importantes.

La irregularidad en el juego del inglés, sin embargo, no ha acabado de convencer en los despachos del Spotify Camp Nou. El Barça tiene una opción de compra de 30 millones y todo apunta a que no la ejecutará. El club blaugrana estaría dispuesto a volver a contar con el extremo en calidad de cedido, pero el Manchester United, obviamente, no lo pondrá fácil. La voluntad del futbolista podría ayudar a desencallar las negociaciones. Y es que, por mucho que le haya costado un poco adaptarse al peculiar ecosistema futbolístico culé, Rashford lo ha puesto todo de su parte para triunfar en la capital catalana. No se le puede reprochar nada.

Roony Bardghji necesita más minutos

Fue el otro futbolista por el que el Barça pagó algo de dinero el pasado verano. Una cantidad nimia, menos de tres millones de euros, para un prometedor jugador que si no hubiera sufrido una grave lesión que le apartó de los terrenos de juego la mayor parte de la temporada pasada hubiera tenido mucho más mercado. Cabe recordar que debutó (y marcó) en la Champions League con el Copenhague cuando no era ni mayor de edad.

Roony Bardghji tuvo unos minutos en la recta final frente al Atlético de Madrid en la Champions League / Valentí Enrich

Bardghji demostró en la pretemporada que tenía nivel para quedarse en el primer equipo del Barça y en algunas actuaciones de principios de temporada lo confirmó. Fue creciendo poco a poco hasta que a principios de diciembre completó una exhibición en el estadio del Real Betis (un gol y una asistencia) y en enero suplió a Lamine Yamal en las semifinales de la Supercopa de España y también estuvo a buen nivel (un gol y dos asistencias).

La realidad, no obstante, es que el hecho de jugar en la misma posición que el genio de Rocafonda le ha permitido jugar con muy poca continuidad. Menos de 1.000 minutos para un futbolista de 20 'primaveras' no puede ser sostenible en el tiempo. Cuando acabe la campaña, Roony y Bardghji se sentarán para tomar una decisión sobre su futuro. Todos los caminos llevan, a día de hoy, a una cesión.

Joao Cancelo, de las dudas a la titularidad

La plaga de bajas llevó al Barcelona a moverse en el mercado de invierno, pero la mermada situación financiera de la entidad impidió un dispendio elevado y se volvió a optar por la alternativa más asequible. Joao Cancelo cumplía todos los requisitos que necesitaba el equipo: tenía experiencia, sabía lo que era defender la camiseta del Barça, podía jugar en ambas bandas (y liberar a Jules Koundé, Eric Garcia o Gerard Martín para jugar en el eje de la zaga) y podía llegar a coste cero.

Aunque su ostracismo en el Al-Hilal le pasó factura a las primeras de cambio, Cancelo fue adquiriendo ritmo de competición poco a poco hasta aprovechar una lesión de Alejandro Balde para consolidarse en el lateral izquierdo. Desde entonces lo ha jugado prácticamente todo y ha disipado todas las dudas que había alrededor de su figura como consecuencia de su rendimiento en la primera etapa.

Gavi y Cancelo, durante el Getafe - Barça / Europa Press

Prueba de ello es que la dirección deportiva del Barça intentará lograr su continuidad cuando finalice la cesión al final de la temporada. No será fácil, pero desde la Ciutat Esportiva Joan Gamper se muestran muy optimistas. Flick lo quiere en la plantilla y el lateral portugués, de 31 años, también quiere quedarse.