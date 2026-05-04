Movimiento en los despachos: los agentes libres que sacudirán el mercado

El mercado de agentes libres reúne talento de primer nivel y oportunidades únicas. Es una mina de oro para los clubes más atentos. Lejos de ser descartes, muchos futbolistas que terminan contrato llegan tras temporadas de alto nivel, con ritmo competitivo y capacidad inmediata para marcar diferencias.

Con los campeonatos domésticos entrando en su recta final y la Copa del Mundo asomando la cabeza, en SPORT aprovechamos para confeccionar un once (4-4-2 en rombo) con los futbolistas que finalizan contrato el próximo 30 de junio.

Yann Sommer (Portero, 37 años)

Si no fuese porque Manuel Neuer y el Bayern están condenados a entenderse, sería la leyenda alemana quien coparía la lista. Está claro que su salida marcaría el cierre de una de las historias de amor más bonitas del siglo, pero todo indica a que Neuer renovará su contrato hasta 2027.

Volvamos a Sommer. Otro perro viejo. El suizo es sinónimo de fiabilidad bajo palos. Consolidado desde hace años en el Inter, es uno de los cancerberos más infravalorados del planeta. Con experiencia previa en la Bundesliga y siendo uno de los líderes de la selección helvética, ofrece seguridad, reflejos y un juego de pies impecable. La entidad 'nerazzurra' planea una importante remodelación en la plantilla...

Dani Carvajal (Lateral, 34 años)

Podríamos estar hablando de las últimas semanas de Carvajal como jugador del Real Madrid. El de Leganés atraviesa el momento más complicado de su carrera: no renovará, tiene muy muy difícil estar en el Mundial y sufre una lesión con la que prácticamente dice adiós a la temporada.

Sería un adiós doloroso, siendo suplente y teniendo un conflicto abierto con su excompañero y entrenador, Álvaro Arbeloa. Falto de cierto rodaje competitivo, nadie puede dudar de que posee un gen competitivo único y una mentalidad ganadora.

Álvaro Arbeloa conversando con Carvajal en el banquillo / SPORT.es

Antonio Rüdiger (Central, 33 años)

Rüdiger es un tipo especial... nunca mejor dicho. Polémicas aparte, el alemán es uno de los jugadores más codiciados en este mercado de agentes libres. El central encara el final de su contrato en Chamartín en su plenitud física y siendo el líder de la zaga blanca gracias a su característica agresividad tácnica, fuerte carácter y poderío en los duelos.

Es un central de talla mundial. Eso nadie lo duda. Con experiencia a raudales, es un corrector defensivo de primer nivel. Por ello, el Madrid no duda con él y le ha puesto una oferta de renovación de una temporada sobre la mesa.

Ibrahima Konaté (Central, 26 años)

Deseo del Madrid, precisamente. Presente y futuro de 'Les Bleus', es el perfil más joven y con mayor proyección en cuanto a centrales se refiere de la lista. Su poderío en el juego aéreo y velocidad y para corregir a campo abierto son algunas de las virtudes que lo convierten en una pieza fundamental en el Liverpool.

En Anfield no piensan en otra cosa que en ampliar su contrato y él mismo aseguró que "estoy a punto de firmar el contrato" hace escasos días.

Konaté, defensor del Liverpool / EFE

Óscar Mingueza (Lateral, 26 años)

Mudarse a Vigo le sentó de fábula al polivalente defensor catalán. Por edad y proyección es, seguramente, una de las gangas más interesantes del mercado. "La situación está en su tejado, él sabe que tiene una oferta y esperamos que tome una decisión, pero no nos ha respondido", aseguró Marco Garcés, director deportivo del Celta, a 'DAZN' a principios de abril.

Clave en los esquemas de Giráldez, la polivalencia y contribución ofensiva le hizo a Mingueza ganarse la llamada de Luis de la Fuente meses atrás.

Casemiro (Pivote, 34 años)

"He decidido que estos serán mis últimos cuatro meses en Old Trafford", así se despidió Casemiro de la que ha sido su afición estas últimas cuatro temporadas. Dejó huella en el Bernabéu y, pese a la inestabilidad de la entidad mancuniana, el brasileño ejerce de líder tanto dentro del vestuario como en los terrenos de juego.

Aporta jerarquía, orden táctico, una capacidad de intercepción brutal y poderío en el salto. Está por ver cuál es su próximo destino.

Leon Goretzka (Mediocentro, 31 años)

Nos vendrá siempre a la mente la imagen de su increíble cambio físico. Su salida, como la de Casemiro, está confirmada: "El FC Bayern München y Leon Goretzka han decidido de mutuo acuerdo no renovar el contrato que expira este verano", comunicó la entidad bávara en enero. Ocho años repletos de éxitos después, el alemán emprenderá una nueva aventura lejos del Allianz.

Un centrocampista 'box to box', con criterio y que aporta músculo a la medular. Llegó a estar en la agenda del Atlético de Madrid en invierno, veremos qué sucede en verano.

Franck Kessié (Mediocentro, 29 años)

El 'presidente' dio la Liga 2022/23 al Barça de Xavi con su gol en el clásico. Líder de Costa de Marfil y vital en el Al Ahli, es un mediocentro muy completo, que combina un físico envidiable con una lectura táctica sobresaliente. Aporta intensidad sin balón y llegada desde segunda línea. El Al Ahli ha conquistado títulos como la Champions de Asia (2024-25) y la Supercopa de Arabia desde su llegada.

Las conversaciones entre club y jugador parecen estancadas y todo apunta a que el costamarfileño podría regresar a Europa: la Roma ya ha expresado su interés en él.

Franck Kessié, futbolista del Al Ahli / Instagram

Bernardo Silva (Mediapunta, 31 años)

31 años tiene Bernardo. El 10 agosto cumplirá 32. Y continúa siendo un futbolista muy infravalorado: juega de lo que su entrenador quiera y/o necesite. De pivote, de interior, de mediapunta, de extremo... e incluso de nueve. Es un todocampista, vaya. "Es uno de los mejores jugadores a los que he entrenado en mi vida. Es especial", afirmó Pep por allá en 2023.

Protagonizará, sin lugar a dudas, uno de los culebrones del mercado. Su voluntad, como hemos informado en SPORT, es firmar por el Barcelona.

Bernardo Silva, con la Champions League / Man City

Dusan Vlahovic (Delantero, 26 años)

Las posturas entre Vlahovic y la Juventus parecen alejadas. La temporada del ariete ha estado marcada por los problemas musculares, pero su relación con Spalletti y el resto de sus compañeros es muy buena. Hay una propuesta de extensión de contrato por dos años, por un valor aproximado de seis millones de euros más bonus.

Mientras el serbio la considera, la entidad 'bianconera' baraja a su posible sustituto y el nombre que suena con fuerza es el de Robert Lewandowski. Es un '9' físico y con un instinto goleador brutal. Joven y con la habilidad para decidir partidos.

Robert Lewandowski (Delantero, 37 años)

El polaco lideró al Barça en Pamplona. Poco a decir sobre él que no se haya dicho ya: es uno de los mejores '9' de la década... y del siglo. Letal en el área, olfato goleador de 'crack' y una técnica y ejecución brutales. 'Lewy' se siente con el físico para seguir compitiendo al máximo nivel, pero habrá qué ver qué sucede con su futuro.

La 'Juve', precisamente, es uno de los clubes europeos que le siguen la pista. Milan, MLS o Arabia, las demás opciones.

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Bonus track

No pueden ni deben quedar en el olvido futbolistas como John Stones - el segundo fichaje de Pep -, Andreas Christensen, Koke, Julian Brandt - en el radar del Atleti -, Paulo Dybala, Harry Wilson - estrella del Fulham - o Iago Aspas. Neymar Jr., por su parte, está atado con el Santos hasta el 31 de diciembre.