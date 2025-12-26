Buenas notas para los fichajes de Deco

El FC Barcelona apenas pudo invertir 27 millones de euros en la pasada ventana de fichajes. Una cantidad muy ínfima para un club que aspira a todos los títulos, pero la jugada por ahora está saliendo bien. El director deportivo, Deco, puede darse por satisfecho con sus fichajes.

Joan Garcia

El Barça pagó íntegra la cláusula de rescisión del Espanyol de 25 millones de euros. Una cantidad que con el tiempo se está demostrando que es mínimia para uno de los mejores porteros ya no solo de la Liga, sino de Europa. Sus increíbles intervenciones han hecho que se haya puesto al público barcelonista en el bolsillo y haya cerrado cualquier debate en la portería.

Joan Garcia ante el Como en el Trofeu Joan Gamper / Dani BARBEITO / Sport

"Joan Garcia es nuestro número uno". Así de contundente se mostró Hansi Flick recientemente al referirseal de Sallent. Con la vuelta de Ter Stegen podía agitarse la controversia, pero no ha sido así. El alemán solo ha jugado en la Copa del Rey ante el Guadalajara una vez ha recibidio el alta médica y el resto de encuentros los ha visto en el banquillo, al lado de Sczcesny. El polaco, eso sí, tenía asumido su rol de ayudar a Joan Garcia y no quitarle el puesto bajo los palos, más allá de los dos meses en que tuvo que jugar por por la lesión del catalán.

Wojciech Szczesny y Marc-André ter Stegen (d) calientan antes del partido de LaLiga entre Villarreal CF y FC Barcelona / EFE

Joan ha recibido 14 goles en 15 partidso y, lo más importante, ha dejado 6 porterías a cero. El Barça ha ganado en solidez atrás gracias a su nuevo portero tanto por su felinas intervenciones como por su dominio del área.

Marcus Rashford

La cesión fue la vía de entrada del delantero inglés al club blaugrana. Despreciado en Inglaterra por su técnico, Ruben Amorim, vio en el Barça una oportunidad muy grande para dar otro salto adelante. En el Aston Villa, el medio año en que anteriormente estuvo a préstamo, ya dejó ver detalles del gran futbolista que todo el mundo lleva esperando desde hace tiempo en las islas.

A Rashford ya le sentó bien la cesión en el Aston Villa / EFE

El Barça tiene una opción de compra de 30 millones sobre el jugador a final de temporada. Tal y como explicó a una entrevista a SPORT, Marcus quiere hacer méritos para que el cub blaugrana pague esta cantidad y quedarse en el Spotify Camp Nou. Su contrato en el Manchester United vence en 2028.

Rashford está dando mucha profundidad a la banda izquierda azulgrana / Dani Barbeito

La adaptación de los futbolistas ingleses a la Liga española siempre ha costado, aunque actualmente está cambiando esta tendencia. El futbolista procedente de la Gran Bretaña ya no es solo físico y ahora encaja con el juego más combinativo español. Así ha pasado con Jude Bellingham en el Real Madrid y está ocurriendo con Marcus Rashford con el FC Barcelona, dos futbolistas básicos para Thomas Tuchel de cara al Mundial del verano.

Rashford ha destacado por su rapidez por la banda izquierda y buena visión de juego. No en vano, es el máximo asistente del equipo con 11 pases de gol, además de los 7 que ha anotado en las tres competiciones disputadas.

Roony Bardghji

El joven sueco de 20 años fichó procedente del Copenhague por 2 millones de euros más variables. Fue una apuesta de futuro, aunque en el presente ya se le están vislibumbrando pinceladas interesantes. Su principal handicap es que juega en la misma posición de Lamine Yamal, aunque ello es una ventaja táctica para Hansi Flick ya que así puede desplazar hacia el medio al de Rocafonda y jugar con un punta más.

Roony ha dejado destellos de su calidad / Valentí Enrich

Sin hacer suido, Roony ya ha participado en 13 partidos con un gol y 2 asistencias en su haber. Ya es internacional sueco en categoría absoluta peleará en la ventana de marzo con Rumanía, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte por un puesto en el Mundial del 2026.

Con el Barça mantendrá su rol de ser un jugador de fondo de armario que va a más. Flick valora mucho su trabajo en los entrenamientos y cada vez le está dando más confianza. Roony firmó hasta el 2029 y las impresiones en el staff técnico barcelonista son positivas por el amplio amplio de mejora de que dispone.