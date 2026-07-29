Ancelotti anuncia la revolución de Brasil

Este Mundial ha sido, por excelencia, una trituradora de entrenadores. Aquellos que no consiguieron los objetivos marcados con sus selecciones han protagonizado una auténtica criba en los banquillos, con numerosos despidos y dimisiones.

Las salidas han sido inmediatas para técnicos de la talla de Julian Nagelsmann en Alemania, Ronald Koeman en los Países Bajos y Marcelo Bielsa en Uruguay, todos cesados o dimitidos tras la eliminación de sus respectivos equipos. Una situación muy distinta a la de Carlo Ancelotti, quien ya trabaja de forma presencial al frente de la selección de Brasil.

Tras la eliminación de Brasil en octavos de final, el técnico italiano aterrizó este martes en Río de Janeiro para reunirse con la comisión técnica de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y ponerse al frente de la planificación del nuevo ciclo de la Canarinha de cara a las próximas citas internacionales.

Establecer las futuras líneas de trabajo

La reunión sirvió para establecer las primeras líneas de trabajo tras la reciente edición del Mundial y definir los siguientes pasos de la selección. El principal objetivo de Ancelotti será construir un equipo competitivo con la vista puesta en el Mundial de 2030.

Para ello, Brasil afrontará primero una etapa de preparación con partidos amistosos internacionales durante la FIFA Super Date de septiembre, además de otra ventana internacional prevista para noviembre de 2026.

Las primeras competiciones oficiales de este nuevo proceso llegarán con las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2030, que comenzarán en la segunda mitad de 2027.

El torneo tendrá un formato condicionado por la clasificación automática de Argentina, Paraguay y Uruguay, países elegidos para albergar los encuentros inaugurales del centenario del Mundial. Posteriormente, en 2028, la Copa América será otro de los grandes desafíos del calendario internacional para Brasil.

Renovar la selección con talento joven

Ancelotti afronta esta nueva etapa con la intención de renovar la selección sin renunciar a la experiencia. El seleccionador explicó que la construcción del nuevo equipo pasará por observar y dar oportunidades a jóvenes talentos, aunque sin cerrar la puerta a futbolistas que ya formaron parte del grupo en el último Mundial y que todavía pueden aportar al combinado nacional.

"Comenzaremos a conformar un nuevo equipo, observando y probando a los jugadores jóvenes, pero sin descartar a algunos atletas que estuvieron con nosotros en la Copa del Mundo y que todavía tienen mucho que aportar a la Selección Nacional", señaló el entrenador.

Durante el encuentro se revisó la participación de Brasil en esta edición de la Copa del Mundo y se analizaron aspectos relacionados con las próximas convocatorias, la organización de viajes, la logística y la planificación técnica de todas las áreas implicadas, entre otros asuntos.

Rodrigo Caetano destacó que este encuentro marca el inicio de una nueva etapa para la estructura de la selección brasileña. El coordinador aseguró que el objetivo será trabajar durante este periodo para que Brasil llegue en las mejores condiciones posibles a las próximas competiciones.

Uno de los pilares del nuevo proyecto será también reforzar la conexión entre la selección absoluta y las categorías inferiores. Este trabajo, iniciado desde la llegada de Ancelotti, cobrará un mayor protagonismo con el objetivo de seguir la evolución de los jóvenes futbolistas brasileños y preparar el futuro del equipo nacional.

Próximos encuentros

Dentro de esa planificación también se encuentran los compromisos de las selecciones juveniles, como el Mundial Sub-17, que se disputará en noviembre en Qatar, además del próximo ciclo olímpico, cuya responsabilidad recaerá en Paulo Victor, actual entrenador de la selección Sub-20.

Con este nuevo ciclo, Brasil busca reconstruir su camino hacia el Mundial de 2030. Ancelotti tendrá la misión de encontrar el equilibrio entre los nuevos talentos y la continuidad de aquellos futbolistas que todavía pueden desempeñar un papel importante dentro del proyecto.