FÚTBOL INTERNACINAL
Oficial: Carlo Ancelotti renueva con Brasil hasta 2030
La Confederación Brasileña de Fútbol oficializa la continuidad del técnico italiano hasta 2030, fortaleciendo el proyecto de la pentacampeona del mundo
La Confederación Brasileña de Fútbol ha hecho oficial la renovación de Carlo Ancelotti como seleccionador de Brasil hasta 2030. El técnico italiano, que llegó al banquillo de la ‘Canarinha’ a finales de mayo de 2025 con el objetivo de comandar al equipo en el Mundial de 2026, amplía su contrato por cuatro años más y liderará el proyecto de la pentacampeona del mundo hasta la próxima gran cita mundialista.
La continuidad de Ancelotti es la muestra calar de que la CBF apuesta por un proyecto a largo plazo de la mano del italiano, incluso más allá de este verano. “Hace un año llegué a Brasil. Desde el primer minuto entendí lo que el fútbol significa para este país. Estamos trabajando para devolver a la Selección Brasileña a la cima del mundo. Pero la CBF y yo queremos más: más victorias, más tiempo, más trabajo”, declaró Ancelotti tras confirmarse el acuerdo.
Ancelotti, muy implicado
En apenas un año, el exentrenador del Real Madrid se ha convertido en una figura importante dentro del fútbol brasileño, no solo por su trabajo con la selección absoluta, sino también por su influencia en la estructura deportiva de la federación. El técnico italiano quiso agradecer la confianza recibida desde su llegada: “Estamos muy felices de anunciar que seguiremos juntos cuatro años más. Vamos juntos hasta el Mundial de 2030. Quiero agradecer a la CBF por la confianza. Gracias, Brasil, por la cálida recepción y por todo el cariño”.
El presidente de la CBF Samir Xaud afirmó que la renovación de Ancelotti hasta 2030 es “un día histórico para el fútbol brasileño" y que "su renovación representa un paso firme en nuestro compromiso de ofrecer a la selección pentacampeona del mundo una estructura cada vez más fuerte, moderna y competitiva”.
El vicepresidente Gustavo Dias también celebró el acuerdo y destacó la dimensión humana y profesional del entrenador. “El currículum y la trayectoria de Ancelotti hablan por sí solos. Pero, además, es un ser humano fantástico. Su permanencia traduce la confianza en un proyecto sólido, construido con equilibrio, experiencia y visión de futuro”, dijo.
Marruecos, Haití y Escocia, las primeras pruebas en el Mundial
Ancelotti fue anunciado como seleccionador de Brasil en mayo de 2025 después de que sonaran varios nombres de élite para dirigir a la 'Verdeamarela' y la CBF ha decidio dar un paso más allá renovándolo hasta 2030 incluso antes de que se dispute el Mundial de 2026.
En esta edición, la primera con 48 países y celebrada en tres paíes, Estados Unidos, Canadá y México, Brasil está encuadrada en el Grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití. El objetivo no es otro que pelear por sumar otra estrella en su palmarés.
