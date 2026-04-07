Ancelotti llegará al próximo Mundial: Brasil prepara su renovación hasta 2030

Brasil tiene claro que el próximo Mundial es de redención. Por los años que tiene sin levantar el trofeo -su pentacampeonato data ya de 2002, hace casi un cuarto de siglo-. Y porque el proyecto de Carlo Ancelotti está llamado a ello, siendo un técnico acostumbrado a grandes citas y títulos de renombre. Por tanto, la 'Canarinha' tiene claro que el italiano es el hombre a llevar sus riendas al éxito.

Carlo Ancelotti con el presidente de la CBF Samir Xaud / @rafaelribeirorio l CBF

Así las cosas, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) está a punto de cerrar la renovación de 'Carletto' como seleccionador hasta el Mundial de 2030. Aunque el acuerdo ya ha sido pactado verbalmente entre ambas partes, solo falta la firma del técnico italiano para que el anuncio sea oficial, algo que se espera que ocurra en los próximos días, según informó ESPN.

La CBF finalizó a comienzos de esta semana los últimos detalles del nuevo contrato y envió las minutas a Ancelotti, quedando a la espera de su aprobación definitiva. Dentro del organismo se considera que la firma es una mera formalidad, ya que todos los términos han sido consensuados en reuniones mantenidas durante las últimas semanas.

El entrenador de la selección brasileña de fútbol, Carlo Ancelotti, junto al jugador Raphinha en el entrenamiento / EFE/ Sebastiao Moreira

El presidente de la CBF, Samir Xaud, ya había anticipado el acuerdo en una entrevista reciente, asegurando que ambas partes habían dejado todo encaminado antes de la última ventana internacional. En la misma línea, el propio Ancelotti expresó públicamente su intención de continuar al frente del combinado brasileño, destacando la buena sintonía con la federación.

El contrato mantendrá las condiciones económicas firmadas en mayo de 2025, con un salario de 10 millones de euros anuales, lo que equivale a cerca de 5 millones de euros mensuales. Esta cifra lo convierte en el seleccionador mejor pagado en la historia de Brasil. Además, el técnico solicitó una mejora salarial para los miembros de su cuerpo técnico, entre ellos sus asistentes Paul Clement y Francisco Mauri, el preparador físico Mino Fulco y el analista Simone Montanaro.

Indica 'ESPN' que el nuevo vínculo estará estructurado en dos fases: un primer contrato de dos años y una extensión automática por otros dos, alcanzando así los cuatro años previstos hasta la Copa del Mundo de 2030. La firma del acuerdo se realizará de manera digital, ya que Ancelotti se encuentra actualmente en Canadá junto a su familia.