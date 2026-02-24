El presidente de la CBF explica por qué renovará a Ancelotti hasta 2030

Mientras el Real Madrid tiene un entrenador interino como es Arbeloa, la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) saca pecho de poder contar con Carlo Ancelotti, con quien tiene plena sintonía.

Es un secreto a voces que la CBF y el extécnico del Madrid están negociando una ampliación contractual de cuatro años para que Carletto siga al frente de la Seleção hasta la disputa del Mundial 2030. De esta manera, afrontaría con muchísima menos presión la Copa del Mundo norteamericana, que disputará tras solo doce meses al frente de una Seleção en reconstrucción que viene de unos años muy convulsos.

La entente está verbalmente sellada. Ancelotti mantendrá su salario de 9,5 millones de euros netos por temporada, lo que le convierte en el seleccionador mejor pagado del planeta, más generosos incentivos, como los 5 'kilos' netos estipulados en caso de que conquiste el Hexa en este próximo Mundial.

"Faltan ajustes burocráticos y jurídicos", afirmó este martes el presidente de la CBF, Samir Xaud, en la sede de la entidad, en Río de Janeiro, tras haberse reunido con Javier Tebas, presidente de LaLiga.

En los próximos días, si todo ocurre según lo previsto, se hará oficial la renovación de Carletto, que, cuando aterrizó en junio en Brasil, solo se había comprometido hasta julio de este año. "Lo que nosotros queremos es lo que yo siempre digo: nada tiene que ser inmediato, sino que apostamos por un trabajo de construcción. Creemos que un año es muy poco para desarrollar un proyecto que deje frutos y resultados", apuntó el máximo dirigente de la Confederação.

Samir Xaud está encantado de poder ampliar el vínculo con Ancelotti. "Creo muchísimo en él y en el trabajo que ya está desarrollando al frente de la Seleção. Es el momento de aprovechar al máximo lo que ya se está realizando", ha apuntado.

Ancelotti es feliz en su primera aventura al frente de una selección. Instalado en Río de Janeiro, cuenta con el apoyo mayoritario del país, con excepción de alguna 'vieja gloria' que aún no ha digerido que la Canarinha esté en manos de un extranjero.

El técnico no solo está respaldado interna y públicamente, sino que tiene absoluta autonomía en su toma de decisiones, un escenario que, por ejemplo, nunca encontró en Madrid. Esto significa que será únicamente Carletto quien decidirá, sin interferencia alguna, si finalmente decide llevarse o no a Neymar Jr. a su última Copa del Mundo. La opinión pública está al lado del seleccionador, mientras critica impiadosamente al 'craque' por su bajo nivel mostrado y por la crisis de resultados del Santos.

La selección brasileña volverá a escena en la fecha FIFA de marzo, cuando afrontará una minigira por Estados Unidos, con amistosos de nivel ante Francia, el día 26 en Boston, y Croacia, el día 31 en Orlando.