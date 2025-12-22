Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La quinta del Espanyol pasa por San Mamés

El equipo perico, que encadena cuatro triunfos consecutivos, visita al Athletic Club de Bilbao con el reto de seguir sumando para afianzarse en las posiciones europeas

Marc Gázquez

El Espanyol quiere celebrar la Navidad por todo lo alto. Los de Manolo González visitan San Mamés, uno de los campos más complicados del campeonato liguero, con el reto de alcanzar la quinta victoria consecutiva que les permita afianzarse un poco más en las posiciones europeas. Tras vencer a Sevilla, Celta de Vigo, Rayo Vallecano y Getafe, el conjunto perico buscará domar a los 'leones' y conseguir un nuevo triunfo en LaLiga EA Sports.

No puede ser más positiva la dinámica del equipo blanquiazul que ya suma 30 puntos en su casillero. A tan solo doce de los 42 que habitualmente se fijan para conseguir la permanencia en la Primera División, el único objetivo que se marcan por el momento dentro del vestuario perico. A pesar del buen momento y de la posición en la clasificación, en el Espanyol nadie quiere hablar de Europa, aunque la afición empieza a soñar con esa meta.

Además, jugar lejos de casa ya no es un problema para el Espanyol, sobre todo después de las victorias contra el Celta de Vigo y el Getafe. De hecho, los hombres de Manolo González son el séptimo mejor visitante de LaLiga, con un balance de tres triunfos, dos empates y dos derrotas. En ese sentido, el cuadro blanquiazul ha demostrado saber adaptarse a cualquier contexto, situación y rival para sacar resultados positivos.

Pero, esta vez, tampoco será una tarea sencilla arrancar los tres puntos. El Espanyol tendrá delante a uno de los equipos construidos para luchar por la zona alta de la tabla. Pese a las dudas por los últimos resultados, el Athletic Club de Bilbao siempre suele ser un duro hueso de roer. Los de Ernesto Valverde llegan tras victorias y tres derrotas en los últimos cinco partidos y con ausencias de peso como Dani Vivian, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche.

Por su parte, en el Espanyol vuelve Tyrhys Dolan tras perderse el duelo contra el Getafe por sanción. En cambio, son baja Javi Puado y Ramon Terrats, ambos por lesión, y Charles Pickel por la Copa África. Hay pocas dudas en el once de Manolo, que deberá decidir entre Roberto Fernández y Kike García en la punta del ataque para asaltar San Mamés y sumar la quinta consecutiva.

