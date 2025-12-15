¡El Espanyol-Barça, declarado de alto riesgo!

El primer derbi barcelonés de la temporada está a la vuelta de la esquina. El próximo 3 de enero, Espanyol y Barça estrenarán el año 2026 con un partido en Cornellà-El Prat que este lunes ha sido declarado de alto riesgo por parte de la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

Ya es habitual en las últimas temporadas que los derbis cuenten con dicha catalogación, y más un Espanyol-Barça, teniendo en cuenta la rivalidad existente entre ambos equipos y los antecedentes vividos en temporadas anteriores, cuando se activaron protocolos de seguridad especiales, con un gran despliegue por parte de los Mossos d'Esquadra.

Regreso de Joan García a Cornellà-El Prat

Sin embargo, de cara al próximo 3 de enero, el traspaso veraniego de Joan García al FC Barcelona procedente del club blanquiazul podría caldear todavía más el ambiente en un RCDE Stadium que espera el lleno absoluto de cara a la jornada 18 de Liga. Será el primer partido del guardameta de Sallent en Cornellà-El Prat con la camiseta azulgrana.

Joan García, durante el derbi contra el Barça / Valentí Enrich

Como en cada partido declarado de alto riesgo, el club se verá obligado a reforzar la seguridad en determinadas zonas del campo, aunque la responsabilidad final recae en cada uno de los asistentes al estadio. También se adoptarán medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, así como un control exhaustivo en los accesos y la más que probable prohibición de acudir al RCDE Stadium con simbología de la entidad azulgrana.

Antecedentes

Cabe recordar que hace tres temporadas el FC Barcelona conquistó el título liguero en el RCDE Stadium, en una jornada marcada por los incidentes protagonizados por los ultras del Espanyol. La invasión de campo para evitar la celebración de los jugadores azulgranas en el círculo central comportó sanciones graves al club y, sobre todo, a los implicados que saltaron al terreno de juego, en algunos casos con multas muy duras.

También fue clausurado el RCDE Stadium durante dos partidos, castigo que posteriormente fue reducido a un solo encuentro que se cumplió en el primer partido del Espanyol en casa de la temporada siguiente. Ya el año pasado, en una situación parecida por parte de ambos conjuntos, el partido se desarrolló sin consecuencias en cuanto al terreno de juego, pero no fuera de él.

En el último derbi disputado en Cornellà, una mujer atropelló a una multitud de aficionados del RCD Espanyol que disfrutaban de la previa en los aledaños del estadio. Un fallo en el dispositivo de seguridad que no debería repetirse de cara al próximo 3 de enero.