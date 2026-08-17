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COTIZACIÓN

Ignacio Solsona, abogado experto en jubilación: "Se puede cotizar de muchas formas, no únicamente trabajando; es muy importante de cara a futuras prestaciones"

Incluso sin tener empleo, el abogado enfatiza los mecanismos que te permiten evitar retrasar tu jubilación

Ignacio Solsona, abogado laboralista

Ignacio Solsona, abogado laboralista / SPORT

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Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

El acceso a prestaciones está altamente vinculado al cálculo de las cotizaciones, sobre todo cuando se trata de la pensión de jubilación, por lo que interrumpir la actividad profesional es una eventualidad de suma importancia que puede afectar el futuro de una persona.

No obstante, de acuerdo con Ignacio Solsona, abogado laboralista y experto en jubilaciones, existen herramientas que permiten a los ciudadanos evitar recurrir a retrasar su eventual jubilación, particularmente a través de realizar cotizaciones incluso sin tener un empleo.

Según el experto, "las cotizaciones son muy importantes de cara a las futuras prestaciones", de manera que los años laborales acumulados resultan esenciales para el cálculo final de la prestación, mas "se puede cotizar de muchas formas, no únicamente trabajando".

Desde el 1 de enero de 2026, el tipo total ha alcanzado el 0,9% de la base de cotización

Desde el 1 de enero de 2026, el tipo total ha alcanzado el 0,9% de la base de cotización / El Independiente

Así, pues, es indispensable comprender que no tener trabajo no necesariamente impide sumar tiempo de cotización para la Seguridad Social, pues alternativas como el convenio especial, que permite aportar cuotas de manera voluntaria cuando no se está trabajando mediante un pago económico o sin coste, son una gran vía para mantener activas las cotizaciones.

"Hay veces en las que suele ser más rentable pagar un convenio que retrasar la jubilación", afirma Solsona, especialmente para aquellas personas que se encuentran cerca de la edad de retiro.

Asimismo, la prestación por desempleo, mejor conocida como paro, es otra gran opción que ayuda a generar cotizaciones mientras se está desempleado, manteniendo las cotizaciones sin perder la continuidad ni siquiera después de perder el trabajo.

Actualmente, la edad de jubilación en España es de 66 años y 10 meses

Actualmente, la edad de jubilación en España es de 66 años y 10 meses / Quibus

Por otro lado, para quienes tengan más de 52 años, existe un subsidio gestionado por el SEPE que, de igual forma, puede convertirse en una alternativa muy beneficiosa, una vez más con especial énfasis para los trabajadores que estén a punto de llegar a la jubilación.

Con base en todo lo anterior, Solsona subraya la importancia de la planificación previa, por lo que hay que saber tanto cuánto cuesta una cuota de cotización como cuánto podemos dejar de percibir si retrasamos la jubilación por no estar cotizando.

Jubilación y servicio militar

Jubilación y servicio militar / Archivo

El servicio militar o los períodos de parto son otras instancias especiales que pueden tener efectos positivos sobre la cotización total, o incluso cotizaciones realizadas en otros países siempre y cuando tengan convenios con España.

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En cualquier caso, lo indispensable es analizar las opciones disponibles de acuerdo con los casos particulares, revisando la situación personal de manera detallada en aras de tomar decisiones convenientes con la futura jubilación.

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