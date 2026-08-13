Confirmado: la Seguridad Social recortará hasta un 17% la pensión a quienes adelanten su jubilación aunque hayan cotizado más de 41 años

La Seguridad Social mantiene los coeficientes reductores que penalizan a quienes deciden adelantar su jubilación. Ni siquiera haber cotizado durante más de 41 años garantiza librarse del recorte, ya que si el trabajador decide retirarse dos años antes de la edad ordinaria, la reducción de la pensión puede alcanzar el 17%.

La edad ordinaria de jubilación sigue situada en los 65 años, pero solo para quienes hayan cotizado 38 años y 3 meses o más. Quienes no alcancen ese periodo deberán esperar más tiempo para jubilarse y, en caso de optar por la jubilación anticipada, asumir los correspondientes coeficientes reductores sobre su pensión.

Quien no llegue a esa cifra tendrá que esperar hasta los 66 años y 10 meses. Es la brecha que separa a los trabajadores con carreras laborales largas de quienes han tenido trayectorias más irregulares.

La ley sí deja margen para adelantarse, hasta 24 años como máximo, y siempre con requisitos de por medio. En la práctica eso significa que quien tenga los 65 años como edad de referencia puede jubilarse a los 63 y quien deba esperar a los 66 años y 10 meses podrá hacerlo a los 64 años y 10 meses.

El problema llega después, al calcular la cuantía de la pensión. Los coeficientes reductores se aplican en función a cuánto tiempo se adelante el retiro y cuántos años se han cotizado, y el golpe varía mucho de un caso a otro.

¿Por qué en España nadie piensa en la jubilación hasta que es tarde? / Cortesía

En el peor de los escenarios, la reducción alcanza el 21%. Para quienes tienen entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses cotizados, el recorte por adelantar dos años se queda en el 17%; si el adelanto es solo de un año, baja al 5%.

Detrás de estos números hay una intención clara: que la gente trabaje más, no menos. Con la generación del baby boom llegando ya a la edad de jubilación, mantener el sistema de pensiones a flote pasa, según el planteamiento oficial, por desincentivar las salidas anticipadas.

Por eso el premio va en la otra dirección. Cada año que un trabajador retrasa su jubilación se traduce en un 4% más de pensión. Y quien prefiera no esperar a ver ese incremento mes a mes, puede pedir en su lugar un pago único, que se mueve entre los 4.800 y los 13.500 euros según el caso.