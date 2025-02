Royston Drenthe revela su posible fichaje por el Barça, las fiestas privadas y el desencuentro con Leo Messi

Royston Drenthe ha acudido a 'The Wild Project' para mantener una conversación con Jordi Wild que ha consistido en tratar distintos temas, entre ellos conocer detalles sobre su trayectoria profesional, pero también aspectos de su vida privada, ya que las malas lenguas dicen que salía de fiesta antes de los partidos. Por otro lado, ha desvelado su posible fichaje por el Barça, las fiestas privadas y su desencuentro con Leo Messi.

Después de destacar en el Feyenoord, Drenthe tenía varias ofertas de equipos muy importantes, entre ellas la del FC Barcelona, pero apostó por jugar en el equipo merengue: "Yo quería jugador donde Beckham, Ronaldo o Zidane. En Holanda me llaman leyenda solo por haber jugado en el Real Madrid. Por eso rechacé al Barça, porque sabía que el Madrid era un club histórico”.

Sobre su vida privada, el exjugador ha desvelado que "salía a la calle en Madrid y no me escondía. Pero no podía estar en cualquier lado porque la gente me reconocía y si estaba en un restaurante o en una discoteca, pues era complicado". Sin embargo, un suceso que no le pasaba en la ciudad holandesa: "Eso en Roterdam no pasaba. A mi yo de 20 años le diría que tanta fiesta no está bien para un profesional. Jugar a la play hasta tarde no es bueno, pero yo cuando tenía 25 años no quería escuchar consejos".

El ex del Real Madrid ha reconocido que hizo con su primer sueldo: "Me compré una casa. Tuve una prima de fichaje y en cinco años pagué mi casa. Durante esa época me gustaba la ropa y me compré un coche también". Aparte, de su fama en los terrenos de juego, el holandés siempre le gustó salir de fiesta, pero para él no era un impedimento para que después rindiese jugando a fútbol.

El incidente con el '10' del Barça

El deportista ha comentado que vivió un roce con Leo Messi: "En un partido cuando estaba en el Hércules, contra el Barça, Messi me dijo que los jugadores argentinos entre ellos se llamaban negros de mierda, para ellos era una cosa normal, por ejemplo se lo decían a Garay y no le importaba, pero tienen que entender que a un chico como yo no le gustaba".

Aparte, ha explicado cómo ve los episodios de racismo que suceden en los estadios de España: "Racismo siempre va a haber porque hay gente que no le gusta el color. Yo he nacido en Holanda y tengo pasaporte holandés y nunca me he sentido raro en ningún lado".

Higuaín, el más fiestero de la plantilla

El conductor del podcast se ha interesado en los rumores que circulan sobre su relación con la fiesta. El ex del Real Madrid ha asegurado que nunca había salido de fiesta antes de un partido. Sin embargo, ha confesado que "hay veces que he ido a entrenar de empalme, directamente después de salir de fiesta". Uno de los futbolistas que siempre le proponía salir de fiesta era Guti y jamás le decía que no.

Además, ha reconocido que debajo de su casa tenía una discoteca: "Podía poner la música a tope porque nadie escuchaba nada". Drenthe ha revelado que el jugador más fiestero del Real Madrid era Higuaín, debido a que constantemente le preguntaba: "¿Vas hacer fiesta en tu casa?". "Le encantaban", ha asegurado. Por otro lado, ha querido dejar claro que Cristiano Ronaldo jamás acudió.