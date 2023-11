Jovic, último billete para triunfar

Luka Jovic sigue sin encontrar su sitio. Desde que salió del Eintracht de Frankfurt no ha vuelto a reencontrarse con la versión que le hizo fichar por el Real Madrid. Su llegada al Milan se consideraba como una nueva oportunidad que, hasta el momento, tampoco está aprovechando.

El delantero serbio llegó con la etiqueta de suplir a Olivier Giroud, quien sigue siendo indiscutible para Stefano Pioli. Sin embargo, la sanción del francés le abren las puertas de la titularidad. Esta circunstancia apenas se había dado, principalmente porque está compitiendo la posición con el segundo máximo goleador de la Serie A (7 tantos).

En los siete partidos que ha disputado (donde solo ha sumado 223 minutos en total), únicamente ha hecho dos tiros a puerta, una circunstancia que ha sido muy criticada en Milán.

Giroud estará suspendido por su roja en Lecce los dos próximos partidos y Jovic parte como favorito para suplirlo. Es más, Pioli ha expresado su confianza en él. Los partidos contra Fiorentina y Frosinone pueden ser el punto de inflexión que tanto tiempo lleva buscando.

El futbolista que con sus actuaciones en Alemania llamó la atención de los grandes clubes de Europa, quiere que Italia sea el lugar para volver a relanzar su carrera. Aunque el tren del Real Madrid hace tiempo que pasó, en el conjunto 'rossonero' podría encontrar su lugar para asentarse a largo plazo, dado que la entidad busca reforzar la delantera con jugadores jóvenes.

En caso de no conseguir darle la vuelta a su situación, no se descarta su salida en este mismo mercado de invierno. El jugador cedido por la propia Fiorentina, no quiere seguir estancándose y solo piensa en triunfar antes de que se le pase el arroz (25 años).