Wilfried Zaha, otro posible fichaje del Barça a coste cero

El delantero del Crystal Palace acaba contrato, no renovará y se ha ofrecido al club blaugrana Gusta su polivalencia ofensiva y en Inglaterra aseguran que tanto Barça como Juve tienen opciones de firmarlo

El director de fútbol, Mateu Alemany, avanzó en la última Asamblea que el Barça estaría muy activo este verano en el fichaje de jugadores que acaban contrato. El club blaugrana ha sondeado ya varias opciones en el centro del campo como los jugadores del Chelsea Jorginho y Kanté y tiene atado al central del Athletic Íñigo Martínez, aunque podrían avanzar la operación al mes de enero.

Otro de los nombres que barajaría la entidad blaugrana es el delantero del Crystal Palace, Wilfried Zaha, un goleador que puede jugar en todas las posiciones de ataque.

Según 'The Standard', Barça y Juventus son los dos candidatos prioritarios de Zaha para firmar la próxima temporada. El delantero no ha querido renovar por el Crystal Palace y habría rechazado acercamientos de Chelsea y Arsenal porque su deseo es salir de la Premier. Su ficha no es astronómica y sería asumible para el club blaugrana si se acaban decidiendo por el internacional de Costa de Marfil.

Por el momento, el Barça sí habría recibido el ofrecimiento del futbolista durante las últimas semanas y su caso estaría en estudio y no descartado. Se trata de un futbolista muy interesante que puede venir a un precio justo y tiene gol.

El club blaugrana tiene claro que Memphis no seguirá y busca una alternativa en el mercado que podría ser Zaha. De hecho, el futbolista llama la atención porque puede jugar en las dos bandas y también de delantero centro y el Barça necesita gol arriba ya que solo Lewandowski está respondiendo esta temporada.