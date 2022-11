El Barça no piensa en repescar a Umtiti tras la marcha de Piqué

La salida del capitán no variará en los planes del francés, que ya no cuenta para el Barça Ha jugado dos partidos en el Lecce y esperan que vaya a más para que se revalorice

Samuel Umtiti no regresará al Barça a pesar de la salida de Gerard Piqué y de que el club blaugrana está pagando prácticamente toda su ficha en su cesión al Lecce italiano. El Barça tiene claro que el futuro del francés ya no pasa por el Camp Nou y no hay intención de repescarle para que refuerce la plantilla en enero, ni tampoco hay mecanismos en el contrato que ayuden a ello. Umtiti ya no volverá a jugar en el Barça a pesar de que regrese en junio porque el club quiere dar por finalizada su relación contractual.

El área deportiva quiere, en principio, aguantar hasta finales de temporada con los cuatro centrales que tiene Xavi a su disposición más la ayuda de Marcos Alonso en momentos puntuales en caso de que haya bajas por lesión o sanción. Solo se recurriría al mercado en el caso de una baja de alta duración y el elegido es Íñigo Martínez aunque tampoco sería fácil traerle ahora en invierno a seis meses de finalizar su contrato. El central del Athletic se espera para junio y gratis.

En el Barça sí están satisfechos con las evoluciones de Umtiti, que ha vuelto a jugar a buen nivel y esperan que a partir de ahora tenga más continuidad en Italia. La idea es que el central pueda revalorizarse para encontrar un equipo que se lo quede de forma definitiva en el mercado de verano. Para ello, el francés debe demostrar que ha recuperado su forma física y no genera ninguna duda. El Barça le ayudará dándole la carta de libertad o aportando dinero con una rescisión para que elija destino.