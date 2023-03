El tenso vídeo de cómo fue 'cazado' Enríquez Negreira

El excolegiado solo afirma que está "de cine" mientras camina con su pareja y es protegido por un amigo La reportera del programa 'En boca de todos' de Cuatro es increpada e insultada por esta persona, también ex árbitro

El programa 'En boca de todos' ha dedicado este miércoles por la noche un especial del 'caso Negreira'. Durante la emisión se han podido ver imágenes de José María Enriquez Negreira y una escena de mucha tensión por las calles de Alicante.

Negreira caminaba con su actual pareja y un amigo, el también ex colegiado Joaquín Fernández, quien le ha buscado vivienda en Alicante, cuando una reportera del programa se acerca a ellos. A la pregunta de cómo está, Negreira responde "de cine". Ya no se escuchan más palabras del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros al que se le ve muy incómodo.

A partir de entonces, su amigo le protege y de un '"gracias" inicial pasa a increpar a la reportera para que deje de hacer preguntas. El tono va subiendo hasta el punto que dedica unos insultos mientras los tres se alejan de la cámara.

Viaje a Alicante

En el mismo programa se desvela la investigación de la agencia 'Método 3', que encuentra a Negreira en Barcelona en una visita fugaz a la vivienda de su pareja "en una zona de clase media". A partir de entonces, Negreira se desplaza en coche a Alicante en un vehículo en nombre de la mujer ya que la información explica que su coche fue embargado.

El programa explica que ex árbitro no tiene nada en su nombre y todo está en nombre de la pareja. Hablan de estancias también puntuales en Huesca, además de Barcelona y que actualmente está en Alicante tras haber pasado en algún hotel de Benidorm."Míster Angulas", como el ex árbitro Sergi Albert explica que le llamaba el periodista José Maria García, se encuentra en una situación jurídica delicada, si bien en la escena de Barcelona se le relajado, tomando una cerveza y leyendo un diario deportivo en una terraza.