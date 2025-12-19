Rashford, Lewandowski, Christensen: Tres jugadores que quieren seguir en el Barça

Tres jugadores del FC Barcelona acaban contrato a final de la presente temporada:Rashford, Lewandowski y Christensen. Llegamos a final de año y los tres, por diferente orden, están moviendo pieza para que su futuro se empieza a definir. Los tres quieren seguir vinculado a la entidad azulgrana aunque quizás no todos podrán seguir. O ninguno.Es Deco quien ahora tiene la palabra para empezar a vislumbrar cómo será el Barcelona de la próxima temporada.

Después de lo que se está viendo en este inicio de curso, es normal que el nombre de Lewandoski se empiece a relacionar en diferentes mercados, ya sea Arabia Saudí o Estados Unidos.Está jugando de forma intermitente en el FCBarcelona y su salario es el más elevado de todos. Así pues, no se puede seguir. ¿En otras condiciones mucho más favorables para el Barcelona podría permitirle seguir? No hay muchos delanteros centros de este nivel para suplir su ausencia como segundo delantero centro, pero el Barça no precisa de un segundo delantero centro porque para esto ya tiene a Ferran sino que precisa un jugador top que realmente sea una referencia en el ataque azulgrana. Así pues, solo las miserias financieras del Barça deberían permitir la continuidad de Lewandowski.

El caso se repite con Rashford. Hay sintonía con el Barcelona y un aprecio mutuo, pero solo en unas condiciones favorables permitiría seguir en España. O que el United admitiera una nueva cesión. En todo caso, esto no se decidirá hasta final de verano porque dependerá de las otras ofertas que pueda tener.

Y está Christensen. Otro que quiere seguir pero que nunca ha logrado tener continuidad en el centro de la zaga ni ser importante siempre. Su racha de lesiones le ha martirizado.El Barça hará algún movimiento en la defensa y Araujo y Christensen son los que tienen todos los números.La duda es cuantos saldrán.

¿Y el entrenador? Flick acaba contrato y el Barça quiere renovarle aunque el técnico acabará imponiendo sus condiciones. Con los títulos ganados en la pasada temporada y los que pueden caer en la presente, el técnico ya no afronta unas negociaciones en desventaja, de la misma forma en la que llegó a la Ciudad Condal.