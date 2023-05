Sigue en directo el acto de despedida de Busquets

Busquets explica que "tengo recuerdos maravillosos de Busquets. Conseguimos un Mundial y una Eurocopa y siempre le tendré cariño y admiración. No se puede ser tan bueno, humilde y buena persona".

Vídeo ahora de Vicente del Bosque. "Quería daros las gracias por la invitación. Quiero felicitar al Barcelona, que reconoce la brillante carrera de Busquets, en la que he podido compartir durante cien partidos en la selección española. Un jugador necesario para cualquier equipo. Te aprecio y te estimo".

Dani Martínez llama al escenario a Piqué y Bojan. El primer recuerdo de Bojan fue "en el fútbol base, como delantero. Jugaba de media punta y coincidimos en el juvenil. Busi ha sido el mismo desde el primer día y eso es de agradecer". Le pide a Piqué que explica una anécdota: "Tenemos tres mil anécdotas. Empezamos en el 2008 y ganamos el sextete y a partir de ahí crece una amistad de por vida. Parchís, ipads rotos, una de las últimas le metí colacao en una taquilla y me la devolvió por diez". Busquets desvela que "le puse en el coche una bomba fétida".

Busquets explica el mote que tiene. "Policía me llama alguno, porque controlo a todos. Soy el capitán y tengo que poner un poco de orden".

Explica cuando tomó la decisión: "A principios de año ya quería tenerlo claro y fui madurando mi decisión, valorando los pros y los contras. Lo tenía un poco claro, pero luego iba a entrenar cada día, y veía al míster, al staff, a mis compañeros, y me hacían dudar". "Aún no he dejado el grupo de whatsapp, yo soy el administrador. Cada uno ya sabe su momento".