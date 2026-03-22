¡Ya hay fecha para el clásico Barça - Real Madrid que puede decidir LaLiga!

LaLiga 2025/2026 ya hace meses que es una cosa de dos. De Barça o de Real Madrid. Los azulgranas son líderes y están en un muy buen momento, pero todo parece apuntar que será en el clásico del Spotify Camp Nou donde se decidirá el campeonato, pues las diferencias son ajustadas. Un partido que concentrará toda la atención mundial y que ya tiene fecha y horario a falta de la oficialidad definitiva de LaLiga.

Resumen, goles y highlights del FC Barcelona 1 - 0 Rayo Vallecano de la jornada 29 de LaLiga EA Sports / LaLiga

Lo ha confirmado la propia cuenta de LaLiga. El clásico de la segunda vuelta llega esta vez en la Jornada 35, es decir, cuando solo queden 4 jornadas para la finalización del campeonato de la regularidad en la que el actual campeón, el FC Barcelona, defiende el título conquistado con brillantez en la primera temporada con Hansi Flick.

Calendario peligroso

Tras el esperadísimo Barça-Madrid del Spotify Camp Nou, solo le quedarán tres compromisos a ambos conjuntos. El Barça visitará al Alavés en Vitoria, recibirá al Betis y terminará en Mestalla contra el Valencia. Por su parte, el Real Madrid recibirá al Oviedo, irá al Sánchez Pizjuán para enfrentarse al Sevilla y cerrará LaLiga en el Santiago Bernabéu contra el Athletic Club de Bilbao.

A priori, este 'rush' final beneficia a los de Álvaro Arbeloa, así que el Barça buscará dejar LaLiga sentenciada, o prácticamente, en el clásico. Para ello contará con el apoyo de su público, que a buen seguro llenará el Spotify Camp Nou con los más de 62.000 asientos disponibles.

También hay que tener en cuenta que el clásico de la primera vuelta en el Santiago Bernabéu terminó con victoria madridista por 2-1 con un Barça muy diezmado por las bajas y que el goal-average particular entre los dos equipos puede ser un factor a tener en cuenta.

¿Cuándo se jugará el clásico Barça-Madrid?

El clásico del fútbol español entre el FC Barcelona y el Real Madrid se disputará el domingo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou.

El horario elegido es el de las 21.00 horas de la noche en España y que, a buen seguro, será un clásico que acaparará toda la atención futbolística mundial teniendo en cuenta, además, que apunta a ser decisivo para dirimir el campeón de Liga.