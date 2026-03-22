Lo que no se vio del Barça - Rayo: Del gesto retro de Xavi Espart a la picardía de Joan Garcia

El Barça-Rayo en el Spotify Camp Nou dejó pequeñas historias en un segundo plano. Desde gestos nostálgicos hasta bromas internas y celebraciones íntimas, que muestran otra cara del equipo. Estas son algunas de las más destacadas:

El gesto retro de Xavi Espart

Antes de que el balón rodara en el Camp Nou, Ronaldinho volvió a hacerse presente, aunque de manera simbólica. La plantilla del Barça salió al césped luciendo la camiseta retro de la temporada 2006 con el número 10 del brasileño, un guiño nostálgico a una era dorada del club. Xavi Espart no pudo resistirse y replicó el clásico gesto surfero de Ronaldinho al pisar el césped, arrancando sonrisas entre sus compañeros.

La camiseta también algunas bromas, especialmente con jugadores como Dani Olmo, que fue objeto de cachondeo del vestuario. Curiosamente, futbolistas como Espart, Lamine o Bernal, todos del 2007, aún no habían nacido cuando Ronaldinho vestía aquella camiseta, lo que añade un toque generacional a la imagen.

La picardía de Joan Garcia

El partido también dejó momentos de tensión que solo fueron un susto. Joan Garcia protagonizó un episodio que mantuvo en vilo a la grada: sentado en el suelo, solicitó la asistencia médica, recordando sus molestias ante el Newcastle.

Sin embargo, la preocupación fue innecesaria: el motivo real apunta a que Raphinha necesitaba cambiarse las botas, y necesitaba que se parara el encuentro. "Nos lo quedaremos para nosotros, mejor", comentó el meta en la zona mixta.

La celebración de Flick

El pitido final trajo consigo un instante de alivio y camaradería en el banquillo. Hansi Flick, consciente de la importancia de una victoria sufrida antes del parón, se giró hacia el cuerpo técnico haciendo un gesto de “vamos” y se abrazó a Sorg y a otros miembros del staff.

El Barça, todavía agotado tras el esfuerzo frente a los ingleses días atrás, necesitó del oportuno cabezazo de Araujo en un córner para asegurar la victoria, y Flick celebró cada segundo de un triunfo que, más allá del marcador, dejó reflejada la fortaleza colectiva del equipo.