'Pleno al 15' para un histórico récord del Barça como local en LaLiga

El Barça de Hansi Flick sigue batiendo registros. Los azulgranas no se han dejado ni un solo punto en LaLiga esta temporada en casa, donde han jugado en tres estadios distintos. Ante el Rayo Vallecano, fue la victoria número 15 consecutiva en LaLiga como local, una circunstancia que no sucedía desde que Pep Guardiola estaba en el banquillo del Camp Nou. El de Santpedor lo consiguió entre las jornadas 7 (con un triunfo sobre el Valencia por 2-1) y la 35 (2-0 en el derbi contra el RCD Espanyol). Y se terminó con un 0-0 ante el Deportivo de La Coruña cuando ya se habían proclamado campeones.

Resumen, goles y highlights del FC Barcelona 1 - 0 Rayo Vallecano de la jornada 29 de LaLiga EA Sports / LaLiga

Estadi Johan Cruyff, Olímpic Lluís Companys y Spotify Camp Nou. Los tres, fortines ligueros esta temporada para un 'Pleno al 15' que tiene recorrido por delante en las próximas jornadas. La racha empezó en la cuarta fecha del campeonato, pues los tres primeros partidos de la competición los jugó el cuadro de Hansi Flick a domicilio por las obras del nuevo estadio. Aun así, no se llegó a tiempo y los azulgranas arrancaron en el Johan Cruyff, que albergó dos victorias claras: 6-0 al Valencia y 3-0 al Getafe.

Del Johan se pasó a Montjuïc y en la 'montaña mágica', los de Hansi Flick también fueron infalibles. Del 2-1 ante la Real Sociedad en la séptima jornada al 3-1 al Elche en la 11, pasando, entre medio, por otra victoria por la mínima (2-1) en el derbi catalán frente al Girona.

Impresionante balance goleador

El esperado estreno en el Spotify Camp Nou no pudo ser más exitoso, con una goleada por 4-0 al Athletic Club de Bilbao. Después, sucumbieron Alavés (3-1), Osasuna (2-0), Atlético de Madrid (3-1), Oviedo (3-0), Mallorca (3-0), Levante (3-0), Villarreal (4-1), Sevilla (5-2) y Rayo Vallecano (1-0).

En total, 15 de 15 con un impresionante balance goleador: 47 a favor y 8 en contra. La media de tantos marcados en casa en esta Liga supera la de 3 goles por partido (exactamente, de 3,13), mientras que la de dianas recibidas se queda en 0,53 por encuentro.

El récord absoluto lo tiene el Barça de la década de los 50 y 60, cuando enlazó el equipo blaugrana 39 triunfos consecutivos, pero en más de una temporada, de la 1957/1958 a la 1960/1961. En una sola campaña, el conjunto entrenado por Hansi Flick tiene la oportunidad de superar al de Guardiola en la próxima cita como local en el Spotify Camp Nou. Será en el derbi contra el Espanyol del próximo 11 de abril a las 18.30 horas.