Las fórmulas para conseguir el fichaje de Cancelo por el Barça

Los últimos partidos de João Cancelo con el Barça antes del parón internacional han vuelto a poner encima de la mesa el debate sobre su continuidad y la planificación deportiva del equipo de cara al próximo mercado de verano. El lateral portugués, que llegó cedido desde el Al-Hilal este invierno como refuerzo comodín para Flick, ha tomado una decisión firme como hemos venidos contando en SPORT: quiere seguir en el Barça.

Cancelo prioriza su continuidad en Europa y, en concreto, en el conjunto azulgrana, donde ha recuperado sensaciones y protagonismo tras una etapa irregular en Arabia Saudí. El defensor tiene contrato hasta 2027 con el club saudí, pero su intención es consolidarse en el proyecto deportivo culé más allá de esta media temporada, por lo que ha decidido dar un paso adelante y su agente, Jorge Mendes, ya está trabajando en la fórmula para conseguir el acuerdo, según apunta hoy también Fabrizio Romano.

Sacrificio económico

Desde el entorno del jugador aseguran que el portugués estaría dispuesto a renunciar a una parte significativa de su salario para facilitar la operación. Un movimiento que encaja con las condiciones actuales del Barça, que no podría asumir su ficha actual en Arabia, donde el jugador volver. El club azulgrana sigue trabajando bajo estrictas limitaciones de ‘fair play’ financiero pese a que este verano se espera regresar a la norma 1-1 y solo contempla incorporaciones que le dejen margen de maniobra para abordar fichajes clave.

Tal y como ya informamos en SPORT, la idea del Barça pasa por reforzar el lateral en verano, y Cancelo es una opción que convence. Para el club azulgrana es imprescindible que llegue a coste cero, algo que el Al-Hilal de momento se resiste a aceptar (espera un retorno de unos 15M) pero podría aceptar si el luso perdona su año restante de contrato. Además, desde la dirección deportiva culé quieren que su nueva ficha se adapte a la nueva escala salarial del club, un sacrificio vital para seguir en la Ciudad Condal.

Buenas sensaciones

Como decíamos, Cancelo se vuelve a sentir importante. Especialmente destacada fue su actuación ante el Sevilla FC como titular, donde provocó dos penaltis y marcó un gol, evidenciando su capacidad para influir directamente en los partidos en ataque. Pese a algún despiste defensivo puntual como en el segundo gol de Elanga contra el Newcastle, en general las sensasiones están confirmando su progresiva adaptación tras meses sin competir con regularidad.

Para la dirección deportiva azulgrana y el staff no ha pasado desapercibida la recuperación de nivel del luso, y no se descarta que Flick siga apostando por Cancelo como titular incluso cuando Balde regrese de su lesión. Su polivalencia y experiencia encajan con la idea de Deco y Flick para el equipo en un equilibrio entre la base de los jóvenes con líderes veteranos.

Las próximas semanas serán clave para definir el desenlace y en gran medida todo dependerá de la voluntad de Cancelo. Y en ese sentido, el portugués insiste en seguir vistiendo de azulgrana.