Flick, feliz pero aún espera más de Joao Cancelo

Cada vez provoca más unanimidad el acierto del fichaje de Joao Cancelo por el Barça en este pasado mercado invernal. El luso llegó un poco como única alternativa al no poder competir Deco y la secretaría técnica por otros nombres quizás de mayo calado o que encajaban más a Hansi Flick. El hecho de que se le pudiera atar como cedido y que no estuviera inscrito en Liga con el Al-Hilal fueron dos factores determinantes para cerrar la operación. Con el visto bueno del técnico germano, por supuesto.

Realmente creía Flick que Joao podía mejorar la calidad y prestaciones del plantel barcelonista. Y tras algunas dudas que sembraron sus primeras actuaciones, el experimentado zaguero internacional con Portugal está confirmando el éxito de su contratación. Ya fue el MVP del encuentro frente al Levante el 22 de febrero, mientras que este pasado domingo anotó su primer gol oficial tras su regreso y fue uno de los destacados. También provocó un penalti.

El don de aparecer

Su actuación ante el equipo hispalense fue prácticamente redonda. En el apartado ofensivo nadie dudaba de su habilidad y aportación. Es un futbolista que tiene el don de aparecer y, además, es muy imaginativo cuando pisa 3/4 de campo. Capaz de frenar en seco, recortar y con una toma de decisiones de alta escuela en esos últimos metros. Seguramente, mejor que Alejandro Balde en esa faceta.

Cancelo ha formado una grna sociedad con Raphinha en el carril izquierdo / AFP7 vía Europa Press

Las dudas llegaba a nivel táctico y de concentración en labores defensivas. Ya en su primera etapa tuvo algunas lagunas. Y Hansi Flick, que fue preguntado en zona mixta después de la victoria liguera, se mostró encantado con el fichaje del luso, pero también aseguró que "aún le falta un poquito de adaptación". Todavía cree que alemán que puede dar un 'plus' más y es por eso que con su staff siguen trabajando y picando piedra para que gane aún más fiabilidad en ese apartado táctico y de intensidad defensiva.

FC Barcelona - Sevilla FC I El gol de Cancelo / LALIGA

"Necesitaba un tiempo para adaptarse, eso ya lo sabíamos. Y aún le falta un poquito de adaptación. Llevaba un tiempo inactivo, sin jugar partidos. Es fantástico, tiene una técnica increíble. Lo ves en su gol. Pero es que también en el primero cuando entra en el área y provoca el penalti. Es genial tenerlo, es el jugador que necesitábamos, la elección correcta". Todavía falto de acabar de encajar con esa defensa adelantada y pulir esos despistes a nivel de concentración que tiene en ocasiones.

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