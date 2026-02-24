El plan del Barça para fichar a Joao Cancelo

Joao Cancelo se convirtió en el jugador más destacado del triunfo ante el Levante el pasado fin de semana en el Camp Nou. Tras un inicio titubeante, el portugués va cogiendo ritmo de competición y demostró todo su potencial ofensivo con un recital de asistencias. En el Barça hay confianza de que el lateral vaya a más durante la temporada y ya hay un plan prestablecido y acordado para abordar su incorporación definitiva en el próximo mercado de verano. El club blaugrana pactó con Cancelo y su entorno su continuidad si, deportivamente, funcionaba y se cumplían ciertas condiciones económicas que deberá conseguir el propio futbolista.

Cancelo llegó al Barça de forma sorpresiva en el mes de enero. El club sondeó el mercado buscando un central de garantías para paliar la baja de Christensen, pero no había recambios de garantías a un precio razonable, por lo que finalmente se optó por la opción del portugués. Tanto el cuerpo técnico como el área deportiva consideraron que Cancelo daría alternativas a la defensa por su polivalencia en el lateral y permitiría ampliar las rotaciones. Solo se firmó una cesión pura y dura de seis meses pagando la parte proporcional del salario que el Barça podía asumir para poder inscribirle dentro del límite salarial.

El Al Hilal, club que mantiene sus derechos, aceptó pagar una buena parte del salario y el propio futbolista renunció a una parte, ya que el equipo árabe tenía una oferta superior del Inter de Milán, que el futbolista deshechó. No se pactó ninguna opción de compra, pero el Barça sí que la garantizó que haría lo posible por ficharle a partir del mes de junio siempre que Cancelo se desvinculara totalmente del Al Hilal y llegara con la carta de libertad.

La idea del Barça es reforzar el lateral la próxima temporada y Joao Cancelo cuadra, aunque primero debe demostrar que puede ser una pieza útil para el equipo, algo que ya hizo ante el Levante. En el club creen que el futbolista está cogiendo la forma tras pasarse mucho tiempo sin jugar en Arabia y que puede ser una pieza importante en el tramo decisivo de la temporada. Cancelo solo firmaría en el caso de que llegara a coste cero y que su ficha se adapte a las condiciones salariales que imponga el club. El portugués podría firmar un contrato prácticamente garantizado de dos años y muy alejado de lo que está percibiendo en Arabia Saudí.

Para el club es una operación razonable teniendo en cuenta que la tasación de los laterales que hay en el mercado son muy altas. Además, los titulares claros son Jules Koundé y Alejandro Balde, con contratos a largo plazo y futbolistas que cuentan para los proyectos de futuro. Todo dependería primero del rendimiento y, luego, de que Cancelo logre esa salida a coste cero renunciando al año de contrato que tiene pendiente en el Al Hilal. El futbolista ya hizo un esfuerzo económico muy importante cuando llegó al Barça procedente del Manchester City y en el Barça siempre se han mostrado muy agradecidos por su predisposición a vestir de blaugrana.