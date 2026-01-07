Joao Cancelo quiere seguir más allá de junio en el Barça

La determinación de Joao Cancelo ha hecho posible una operación que parecía imposible desde el punto de vista económico para el Barça. El futbolista portugués, al conocer el OK deportivo del club blaugrana, bloqueó cualquier otra posibilidad para salir del Al Hilal y encaminó las negociaciones a un acuerdo favorable para el club blaugrana. Barça y Al Hilal han pactado un préstamo puro y duro en el que el club barcelonista abonará una parte proporcional del salario hasta finales de temporada y la situación quedará abierta para junio. Cancelo desea seguir en el Barça más allá de esta cesión y su predisposición podría allanar su continuidad, aunque el Barça no se compromete a nada a falta de comprobar su rendimiento en lo que queda de curso.

Cancelo siempre quiso volver al Barça desde su primera cesión procedente del Manchester City. En el verano del 2024, el portugués esperó hasta los últimos días del mercado para intentar regresar al Camp Nou, pero acabó aceptando la oferta de traspaso del Al Hilal ante la imposibilidad de que pudiera ser inscrito en el club blaugrana a causa del límite salarial. Los dirigentes barcelonistas siempre han agradecido el compromiso y el esfuerzo económico que realizó el futbolista para poder jugar en el Barça y no han dudado en repescarle a la mínima posibilidad a pesar de que tanto Deco como Flick estaban buscando un central en el mercado de enero.

La cesión se pactó con muchísima celeridad descartando la opción del Inter de Milán, que era mucho más interesante para el Al Hilal ya que abonaban más dinero por el préstamo y, además, se quedaban un central cedido del equipo interista hasta finales de temporada. Para evitar que el caso se enquistara, el equipo saudí accedió a liberarlo hacia el Barça sacando a un futbolista que no es del gusto de su técnico, Simone Inzaghi. El italiano es la gran apuesta del proyecto saudí y ha firmado un contrato a largo plazo, por lo que parece claro que el portugués no va a continuar la próxima temporada en Arabia Saudí.

El escenario ha quedado abierto, pero el Barça sabe que Cancelo desea seguir más allá del 2026. A sus 31 años, cree que aún puede ser un futbolista importante y espera demostrar su valía y polivalencia en estos seis meses de cesión. Y a partir de ahí, el futbolista puede tener la sartén por el mango. Cancelo firmó hasta el 2027 con un salario multimillonario e inaccesible para el club blaugrana, pero está dispuesto a renunciar a mucho dinero en el caso de que el Barça desee su continuidad, algo que solo sería posible si consigue la carta de libertad. El Al Hilal pagó por él 25 millones de euros, pero no sería descartable una rescisión si se ahorran la totalidad de su ficha a partir de junio.

Por el momento, todas las partes han conseguido un acuerdo fructífero: el Barça se queda un internacional cuya adaptación será rápida porque conoce la casa y refuerza su defensa dando muchas soluciones a Flick, el Al Hilal se saca a un futbolista que no le encaja a su técnico y el jugador regresa al club dónde deseaba jugar y tendrá minutos para llegar al Mundial en plena forma. Es un pacto para seis meses con la puerta abierta a un acuerdo de futuro.

En el caso de que Cancelo siguiera en el Barça más allá del verano, algo que dependerá del rendimiento deportivo y de la situación económica, el portugués cerraría la puerta al regreso del canterano Héctor Fort, quien está cuajando una muy buena temporada en el Elche. El Barça, hasta el momento, estaba siguiendo con muchísima atención su crecimiento y valoraba seriamente su vuelta. Ahora, todo queda mucho más en el aire. Las decisiones finales, en junio.