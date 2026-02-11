Jordi Majó: “Al socio no le puedes hablar de economía porque se duerme”

Jordi Majó i Ruaix (Mataró, 1950), empresario catalán del sector agrícola, vive desde la distancia los comicios blaugranas y sin intención de volver a involucrarse por tercera vez. Atiende a SPORT para valorar los comicios que acaban de arrancar.

Quedó en tercera posición en las elecciones de 2003 por detrás de Joan Laporta y Lluís Bassat. Volvió a presentarse en 2015, pero no logró superar el corte de firmas. Jordi Majó i Ruaix es nuestro segundo protagonista en la sección ‘Cinco preguntas’.

¿En las manos de qué precandidato estará más a salvo el Barça?

En las de Laporta. En el primer mandato no fue mal del todo, pero a nivel personal creo que cometió muchos errores. Y poco o mucho ha ido aprendiendo. Yo creo que ahora ya es un presidente que ha aprendido bastante. Además, las cosas le vienen de cara. Con los problemas económicos no le ha quedado más remedio que acudir a La Masia y no hay mal que por bien no venga. También ha tenido la suerte o habilidad de contratar a Flick, que es fundamental para los resultados del Barça. Hay cosas a mejorar, viendo lo que hay, creo que es lo más seguro en estos momentos.

¿La oposición debería unirse en vez de diversificar el voto?

Depende de ellos. Es difícil porque los precandidatos que se postulan tienen formas diferentes de pensar. Se ha intentado algunas veces unirse frente al poder, pero no se ha logrado por intereses personales de cada uno. Creo que no ha de ser una lucha conjunta contra una persona, que cada uno haga sus propuestas y veremos la credibilidad que tiene. El socio votante del Barça tiene que observar la vida profesional y personal de cada uno de los precandidatos.

¿Qué cualidades debería tener su presidente ideal?

Experiencia en gestión -sin ningún tipo de duda-, llevar el Barça en el corazón, que ya se sabe bastante cuando ves el número de socio del de cada precandidato. La seriedad y la solvencia personal del candidato dirá mucho de su performance a la hora de ser presidente.

¿Se planteó presentarse o involucrarse en estas elecciones?

No, yo ya me presenté en el 2003 como candidato y luego fui empujado a presentarme en 2015 donde no pasé corte. En 2021 me propusieron juntarme con Víctor Font y es uno de los errores más importantes que he cometido en mi vida, imperdonable. Lo he conocido y lo he sufrido.

¿Cuál es su pronóstico para la noche del 15 de marzo?

Ganará Laporta. Al socio lo que más le interesa son los títulos y el juego del primer equipo de fútbol. También ha sido quien ha promovido el nuevo estadio, que aunque haya habido retrasos e incumplimientos, pues a la gente nos hace mucha ilusión estrenar un estadio de esta categoría y de esta envergadura. A los socios del Barça les hablas de economía y el 80% o más se duermen. A la gente lo que le interesa es el fútbol, fichajes, jugadores, entrenador y títulos.