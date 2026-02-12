Quim Molins: "No me gusta que me mientan y que se engañe a los socios"

Quim Molins, socio 14.526 del Barça, es uno de los fundadores de ‘Un Crit Valent’, con quien, de la mano de Jordi Medina, fueron precandidatura en las elecciones de 2003. Quim Molins cumplirá 48 anys como socio del FC Barcelona en abril y sufre “por si debe ser Laporta quien me entregue la insignia de oro de los 50 años”. Colaborador en varios me dios de comunicación, es uno de los socios más preocupados con el gobierno de Laporta.

Usted ha sido y es muy crítico con la gestión de Joan Laporta. ¿Por qué?

Porque no me gusta que me mientan y que se engañe a los socios, colgándose medallas que no le corresponden.

¿Alguna vez le ha votado en anteriores elecciones?

No, nunca. La verdad es que en el 2003, cuando Jordi Medina, con ‘Un Crit Valent’, no pasamos el difícil corte de las firmas (presentamos casi 1.000 al club, con un porcentage de anulaciones bajísimo), se me pasó por la cabeza votarlo, pero al final voté nulo, en una pepeleta escribí ‘Un Crit Valent’.

¿Quién considera que ha sido el mejor presidente de la historia del Barça?

Siempre digo que Joan Gamper, y no por fundarlo aquella noche del 29 de noviembre de 1899, sino por salvarlo (él si y no Laporta en aquella asamblea de diciembre de 1908, cuando se iba a votar la disolución del Barça, se levantó y dijo aquello de que “si no hay nadie más que quiera hacerlo, ya lo haré yo solo. Y a partir de entonces, el Barça cogió el impulso que nos ha llevado a lo que somos hoy en dia, el mejor club del mundo.

¿Qué es lo que más le preocupa del momento por el que atravisa el Barça?

Me preocupan sobretodo tres cosas y no necesariamente en este orden: primero, lo anestesiada que está la masa social del club; segundo, el endeudamiento estratoférico del club, que crece cada año, y el incumplimiento de los presupuestos; y tercero, cómo se está encaminando el club a ser solo para ricos. Lllegamos a un punto en el que ciertos esnobs i palmeros consideren barato pagar 225 euros por un Carnet virtual de Socio y 600 euros más por un abono en uno de los dos Gol.

Quim Molins, socio del Barça y fundador de 'Un Crit Valent' / 'X'

¿Ve a la oposición preparada para ganar las elecciones del 15 de marzo?

Si hay unidad, sí: si no, no. Deberían coger lo mejor de cada grupo. Hoy no sé a quién votaré, quiero esperar a última hora por si se produce el milagro de la candidatura unitaria. Si finalmente no se produce ese ‘milagro’, pues votaré por el candidato que más se haya esforzado