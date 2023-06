La rajada de Piqué tras la salida de las vacas sagradas

El exjugador azulgrana ha hecho referencia a su salida y a las recientes de Sergio Busquets y Jordi Alba Centrado ahora en sus negocios, Gerard ha ironizado sobre el hecho de que se siga sin poder firmar jugadores

Despedidos con todos los honores Jordi Alba y Sergio Busquets, la sensación global en el FC Barcelona es de cambio de era. De relevo generacional. Junto a Gerard Piqué, los tres eran los últimos vestigios de la época dorada del club.

Mientras el de L'Hospitalet y el de Badia seguirán sus carreras en otro sitio, el excentral de la Bonanova abandonó la práctica deportiva para centrarse 100% en los negocios.

Eso sí, Piqué sigue vinculado al mundo del fútbol y opinando con frecuencia acerca de lo que acontece en el club de su vida. Sus últimas declaraciones han ido dirigidas, precisamente, a las salidas de Busquets y Alba.

IRONÍA

“Me alegro de haberme ido porque le di espacio al Barça en la escala salarial. Pero parece que, a pesar de esto, todavía hay problemas financieros. Me pregunto quién debería irse ahora. Decían que somos responsables por nuestros sueldos (Piqué, Busquets, Alba). Ahora, todos nos hemos ido y, sin embargo, no pueden fichar jugadores”, comentó en la tertulia del 'After Kings League'

Gerard ha hecho referencia, de esta forma, a todo lo que se ha dicho estos meses acerca de que las vacas sagradas eran una de las responsables de la grave crisis financiera y de no poder ni inscribir ni fichar jugadores.