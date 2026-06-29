Oficial: Robert Lewandowski firma por Chicago Fire

Ya es oficial. Tras poner punto final a su etapa en el FC Barcelona, Robert Lewandowski continuará su carrera en la MLS. Chicago Fire ha anunciado este lunes el fichaje del delantero polaco, que llega libre tras finalizar su contrato con el conjunto azulgrana y firma por las dos próximas temporadas.

El acuerdo se venía gestando desde hace semanas. Chicago Fire se había convertido en el destino mejor posicionado para hacerse con el veterano goleador, por delante de otras propuestas llegadas desde Arabia Saudí, Italia o Turquía. Finalmente, el conjunto de Estados Unidos ha sido el que ha logrado convencer al delantero.

El club publicó varios posts en sus redes sociales con el anuncio oficial. Lewandowski, por su parte, hizo lo propio con un simple 'Hola, Chicago Fire' y una imagen luciendo su nueva camiseta. Las reacciones no tardaron en llegar. Los Chicago Bulls de la NBA no tardaron en darle la bienvenida a la ciudad a la nueva estrella.

Gregg Berhalter ha sido uno de los nombres propios de la operación. El entrenador del conjunto de Illinois llevaba tiempo mostrando públicamente su admiración por el exdelantero del Barça y, durante las reuniones mantenidas con el jugador, le trasladó la ambición del proyecto y el papel protagonista que tendría como gran referencia ofensiva del equipo.

Lewandowski, que hace un mes y medio anunció que dejaría el Barça al término de la temporada antes del último partido disputado en el Spotify Camp Nou, afronta así una nueva aventura a sus 37 años después de cerrar una exitosa etapa en el fútbol europeo.

Su estreno con la camiseta del Chicago Fire podría producirse el próximo 17 de julio, en el duelo frente al Vancouver. De ser así podría producirse un reencuentro con otro histórico del fútbol alemán y excompañero del polaco, Thomas Müller.