"Lewandowski pudo fichar por el Real Madrid"

Robert Lewandowski está ya a un paso de iniciar una nueva etapa en la MLS, pero en el pasado, el futbolista polaco pudo vestir la camiseta del Real Madrid. Su exagente, Cezary Kucharski, reveló que el goleador estaba dispuesto a romper su contrato con el Bayern para vestir de blanco, pero que le aconsejó que no lo hiciera para poder triunfar en el mundo del fútbol: "Sí, Robert estuvo a punto de firmar un contrato con el Real Madrid. Faltaban dos o tres semanas para que se anunciara su traspaso al Bayern de Múnich desde el Borussia Dortmund. Básicamente, quería rescindir su contrato con el Bayern e irse al Real Madrid. Las condiciones allí eran un 20% mejores. Esto determinó que se convirtiera en la estrella principal del Bayern y en suplente del Real Madrid".

Kucharski admitió que hubo muchas presiones para que Lewandowski fuera al Madrid, pero su entonces agente no quiso romper el acuerdo con el Bayern en 2014 ya que consideraba que el delantero podría convertirse en una estrella mundial si seguía en Alemania y no se iba a España: "Quienes lo rodeaban lo presionaban mucho para que se marchara. Pensé que era importante cumplir mi palabra. Es mejor ser el número uno en el Bayern que el número 11 o 12 en el Real Madrid".

El exagente reconoció que el Madrid siempre fue a por él año a año y que estuvo hablando con el club blanco hasta que se rompió su vinculación con Lewandowski: "Básicamente, cada año el Real Madrid me preguntaba qué pasaba, cuál era la situación con Robert. Diez días antes de que anunciaran públicamente nuestra separación, yo estaba en Madrid. Era invierno de 2018 y estaba hablando con el mano derecha de Florentino Pérez. Me dijo que si yo abría la puerta al Bayern, querrían hacer una oferta seria".

Lewandowski siempre quiso jugar en la Liga española y, por eso, no se lo pensó dos veces cuando llegó la posibilidad del Barça aunque el club blaugrana estaba inmerso en una crisis económica y de resultados. Robert se adaptó muy bien al equipo blaugrana y triunfó como goleador. El polaco quiso salir también por la puerta grande y, por eso, declinó la opción de renovar por una temporada más ya que consideraba que se había acabado ya su ciclo deportivo en Barcelona.