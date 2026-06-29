Nuevo ingreso para el Barça por la reventa de asientos VIP de New Era Vision Group

Antes de entrar en el mercado de fichajes, el FC Barcelona tenía una prioridad absoluta: cerrar el ejercicio económico con beneficios. En ese escenario llega un balón de oxígeno importante para las cuentas del club. Según informó Adrià Soldevila en la Cadena SER, la entidad azulgrana ingresará unos 14 millones de euros gracias a la reventa de una parte de los asientos VIP del nuevo Spotify Camp Nou que habían sido adquiridos por New Era Visionary Group en la ya conocida operación de finales de 2024.

Se trata de un movimiento directamente relacionado con la operación de 100 millones de euros que permitió al Barça inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor en el mercado de invierno de 2025. Aquella venta de los derechos de explotación de 475 asientos VIP se dividió entre dos inversores: Forta Advisors Limited, de Qatar, que desembolsó 30 millones de euros, y New Era Visionary Group, que asumió los otros 70 millones.

Sin embargo, esa segunda parte del acuerdo todavía no estaba completamente liquidada. New Era había abonado inicialmente 28 millones de euros en el momento de la firma y posteriormente realizó un segundo pago de 14 millones, por lo que aún quedaban pendientes otros 28 millones para completar el compromiso adquirido con el Barça.

Ahora, según la información desvelada por la SER, New Era ha revendido parte de esos derechos a una empresa de Singapur. La operación, prevista en el propio contrato firmado entre ambas partes, ha recibido el visto bueno del FC Barcelona tras superar los controles internos de compliance, lo que permitirá al club ingresar aproximadamente 14 millones de euros, es decir, la mitad del importe que todavía quedaba pendiente de cobrar de New Era.

La otra mitad, los 14 millones restantes, continúa pendiente de resolución, aunque las negociaciones también estarían bien encaminadas.

Cierre del ejercicio económico

Este ingreso llega en un momento especialmente importante para la entidad azulgrana. Este martes 30 de junio finaliza oficialmente el ejercicio económico 2025-26 y en las oficinas del Spotify Camp Nou trabajan contrarreloj para presentar unas cuentas en positivo. En ese objetivo, estos 14 millones representan una ayuda importante, aunque no suficiente por sí solos.

La otra gran carpeta abierta sigue siendo la salida definitiva de Ansu Fati. El traspaso del delantero supondría un ingreso cercano a los 11 millones de euros, una cantidad que el club considera clave para completar los objetivos presupuestarios fijados antes del cierre del ejercicio.

La gran pregunta sigue siendo si todo ello permitirá al Barça recuperar definitivamente la regla del 1:1 de LaLiga. La respuesta todavía no es definitiva, aunque hay optimismo en el club que así será. La situación dependerá del balance final entre ingresos, gastos, patrimonio y del plan económico que el club presente a la patronal para las próximas temporadas.

Aun así, la dirección deportiva del Barça tiene buenas sensanciones ya que lleva semanas trabajando con relativa normalidad en el mercado, como quedó demostrado con la incorporación de Anthony Gordon, convencida de que la situación financiera continúa dando pasos en la dirección adecuada.